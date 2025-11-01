Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:32 AM IST

    മൂ​ന്നാം പാ​ദ ബ​ജ​റ്റ്; വ​രു​മാ​നം 270 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ, ചെ​ല​വ് 358 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ, ക​മ്മി 88.5 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ

    മൂ​ന്നാം പാ​ദ ബ​ജ​റ്റ്; വ​രു​മാ​നം 270 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ, ചെ​ല​വ് 358 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ, ക​മ്മി 88.5 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ
    റി​യാ​ദ്: 2025ലെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ലെ ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​രു​മാ​നം 269.9 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും ചെ​ല​വ് 358.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലു​മാ​ണ്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി 88.5 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ ക​മ്മി ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ണ്ണ വ​രു​മാ​നം 150.8 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ പാ​ദ​ത്തി​ൽ വ​രു​മാ​നം 190.8 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 21 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണി​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം 2024ലെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ലെ 118.3 ബി​ല്യ​ൺ സൗ​ദി റി​യാ​ലു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര വ​രു​മാ​നം ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി 119 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യ​താ​യി ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. 2025 ലെ ​ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച് മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​നം 835 ബി​ല്യ​ൺ സൗ​ദി റി​യാ​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ വ​രു​മാ​നം 956 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 13 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ബ​ജ​റ്റ് ചെ​ല​വു​ക​ൾ 1.01 ട്രി​ല്യ​ൺ സൗ​ദി റി​യാ​ലാ​ണ്. ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 182 ബി​ല്യ​ൺ സൗ​ദി റി​യാ​ലി​ന്റെ ക​മ്മി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തെ എ​ണ്ണ വ​രു​മാ​നം 23 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 452.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി. 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 585.8 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര വ​രു​മാ​നം മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 383 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 370 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് 222 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും, സൈ​നി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് 173 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും, പൊ​തു ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 164.5 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് 157 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും, സു​ര​ക്ഷ, ഭ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 95 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 68 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 67 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും, പൊ​തു​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് 41.3 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും, അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും 29.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം മു​ത​ൽ 2025 മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം വ​രെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​യും ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - Third quarter budget; Revenue 270 billion riyals, expenditure 358 billion riyals, deficit 88.5 billion riyals
