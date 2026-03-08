Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 March 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 9:18 AM IST

    ഈ ഇഫ്താറുകൾക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ രുചി

    ഈ ഇഫ്താറുകൾക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ രുചി
    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ഹ​രീ​ഖ് യൂ​നി​റ്റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം


    എ​സ്.​ഐ.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സ​മൂ​ഹ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ് ഹു​സൈ​ൻ ഹു​ദ​വി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെൻറ​ർ (എ​സ്.​ഐ.​സി) യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സ​മൂ​ഹ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ​മ​നാ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാം​ബു​വി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ര​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ശ​ഫീ​ഖ് ഹു​സൈ​ൻ ഹു​ദ​വി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    യാം​ബു നൂ​റു​ൽ ഹു​ദ മ​ദ്ര​സ​യി​ൽ നി​ന്ന് സ​മ​സ്ത അ​ഞ്ച്, ഏ​ഴ് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹീം ക​രു​വ​ന്തി​രു​ത്തി, ആ​ഷി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ, അ​സ്‌​ക്ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് ന​മ്പ്രം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലി​ൽ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഫീ​ഖ് ക​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, എ.​സി.​ടി. മ​ജീ​ദ്, ബ​ഷീ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഹ​സ്സ​ൻ കു​റ്റി​പ്പു​റം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ഹ​നീ​ഫ ചേ​ളാ​രി, സ​ഹ​ൽ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, സു​ബൈ​ർ ഒ​ഴു​കൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, മ​ൻ​സൂ​ർ ഒ​ഴു​കൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഒ​ഴു​കൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന ഇ​ഫ്താ​ർ

    നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന റി​യാ​ദി​ൽ ‘ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം 2026’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ സു​ലൈ​യി​ലു​ള്ള ഇ​സ്തി​റ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ (മി​അ), ഉ​നൈ​സ്, സാ​ജി​ൻ മേ​ലേ​തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ.​കെ. നാ​സ​റി​നെ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്​ അ​റ​ക്ക​ലും, നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗം കെ.​പി. അ​ഷ​റ​ഫി​നെ സു​ൽ​ഫി ചെ​മ്പാ​ല​യും ഫ​ല​കം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. വ​നി​താ വി​ങ്ങി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജാ​സ്മി​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​റ​ലി മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​മീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നോ​മ്പു​തു​റ​യോ​ടൊ​പ്പം സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കാ​നും പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഈ ​സം​ഗ​മം വേ​ദി​യാ​യി.

    ഗ്രാ​മ​വി​രു​ന്നാ​യി കേ​ളി ഇ​ഫ്താ​ർ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ഹ​രീ​ഖ് യൂ​നി​റ്റി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഹ​രീ​ഖി​ലെ ‘അ​ഫ​ദ് ഉ​മ​ർ മ​സ​റ’​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​രു​ന്നി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ജാ​തി-​മ​ത-​ഭാ​ഷാ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ കൈ​കോ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ, റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്നും 250 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ഈ ​ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ഒ​രു നാ​ടി​​ന്റെ​യാ​കെ വി​രു​ന്നാ​യി മാ​റി. ഹ​രീ​ഖി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ർ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​രു​ന്നി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യൂ​നി​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​റി​​ന്റെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ൽ 31 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ഖാ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നോ​യ് തോ​മ​സ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​ൺ​വീ​ന​ർ തി​ല​ക​ൻ, ഭ​ക്ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ച്ചി, പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ, കൈ​ലാ​സ്, ന​വാ​സ്, സു​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ചു.

    കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഷ​ബി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​യ​ൻ പെ​രു​നാ​ട്, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ഏ​രി​യാ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ണി​ക​ണ്ഠ കു​മാ​ർ, തി​ല​ക​ൻ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ര​മേ​ശ്, യൂ​നി​റ്റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ, രി​ഫാ​യി, ഫ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ജ​ന​കീ​യ ഇ​ഫ്താ​റി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.എം.സി.സി നജ്റാൻ ഗ്രാൻറ്​ ഇഫ്താർ സംഗമം

    കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ

    ന​ട​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​റ്​ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ന​ജ്റാ​ൻ: കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഗ്രാ​ൻ​റ്​ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖാ​ലി​ദി​യ്യ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ള്ള റോ​ഡി​ലെ റൊ​മ​ൻ​സി വെ​ഡ്ഡി​ങ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ന​ജ്റാ​നി​ലെ മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ​നേ​താ​ക്ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വ​ള​ൻ​റി​യേ​ഴ്സും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ ക​രി​ങ്ക​ല്ല​ത്താ​ണി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​സീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നൗ​ഫ​ൽ കു​ള​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ കെ​ൻ​സ്, റ​ഷീ​ദ് കൂ​ട​ത്താ​യി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫ് പെ​രി​ഞ്ചീ​രി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​ർ), സ​ത്താ​ർ ത​ച്ച​നാ​ട്ടു​ക​ര, സാ​ദി​ഖ്​ കൊ​ല്ലം, സു​ബൈ​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, റ​സാ​ഖ് ലൂ​ണ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്തു. ഫൈ​സ​ൽ യ​മാ​നി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

