cancel camera_alt റിയാദ്​ ദീറയിലെ ഇമാം തുർക്കി ബിൻ അബ്​ദുല്ല ഗ്രാൻഡ്​ മസ്​ജിദ്​ (ഫയൽ ഫോട്ടോ) By മുജീബ്​ ചടയമംഗലം Listen to this Article ഖ​മീ​സ്​ മു​ശൈ​ത്ത്: പെ​രു​ന്നാ​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പൂ​ര​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഖ​മീ​സ്​ മു​ശൈ​ത്തി​ലെ ക​ളി​ക്ക​മ്പ​ക്കാ​ർ. പെ​രു​ന്നാ​ൾ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ല​വ്ഷോ​റി​ലെ ഓ​ട്ടി​സം​പോ​ലെ​യു​ള്ള അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ദി​യ​ഫാ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തും.

ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ, ഫി​ഫ, മെ​ട്രോ, കാ​സ്ക്, അ​ൽ​ജ​സീ​റ മ​ന്തി റി​ജാ​ൽ​അ​ൽ​മ, വെ​ബ്​ വേ​ൾ​ഡ്, ല​യ​ൺ​സ്, വി​വ എ​ന്നീ എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​മ്പ​തു ക​ളി​ക്കാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഖാ​ലി​ദി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​സും ശി​ഫാ അ​ൽ​ജു​നൂ​ബും ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി​യും പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും ന​ൽ​കും. ദ​ക്ഷി​ണ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ, ഫി​ഫ, മെ​ട്രോ, കാ​സ്ക്, അ​ൽ​ജ​സീ​റ മ​ന്തി റി​ജാ​ൽ​അ​ൽ​മ, വെ​ബ്​ വേ​ൾ​ഡ്, ല​യ​ൺ​സ്, വി​വ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹീ​റോ​സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സൗ​ദി​യി​ലെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ ക​ളി​ക്കാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​റ​ടി പൊ​ക്ക​മു​ള്ള നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച ട്രോ​ഫി​യും 6666 റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യും ന​ൽ​കും. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചേ മു​ക്കാ​ൽ അ​ടി​യു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും 3333 റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യും ന​ൽ​കും. വി​വ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ​സും മൈ​കെ​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും റോ​യ​ൽ ട്രാ​വ​ൽ​സും എ​യ​ർ​ലി​ങ്ക് കാ​ർ​ഗോ​യും സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കും. സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ചെ​ല​വേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് അ​സീ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ക​ളി​ക്ക് ആ​ശം​സ​യ​റി​യി​ച്ച്​ മു​ൻ കേ​ര​ള​മ​ന്ത്രി​യും എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ, ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ഉ​സ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഈ ​ക​ളി​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ എ​ത്തി. Show Full Article

