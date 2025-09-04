Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 1:11 PM IST

    ലോ​ക​ത്ത് പ്ര​വാ​ച​ക​നെ​പ്പോ​ലെ സ്നേ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റൊ​രു വ്യ​ക്തി​യി​ല്ല -ത​ൻ​സീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി

    ലോ​ക​ത്ത് പ്ര​വാ​ച​ക​നെ​പ്പോ​ലെ സ്നേ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റൊ​രു വ്യ​ക്തി​യി​ല്ല -ത​ൻ​സീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എം മ​ല​പ്പു​റം ഈ​സ്റ്റ്‌ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ത​ൻ​സീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: പ​ല മ​ഹാ​ന്മാ​രും ഈ ​ലോ​ക​ത്ത് ജീ​വി​ച്ചു പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ന്ത്യ​പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ബി​യെ​പ്പോ​ലെ സ്വ​ന്തം അ​നു​യാ​യി​ക​ളാ​ൽ സ്നേ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നും ഇ​ന്നു​വ​രെ ക​ട​ന്നു പോ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഐ.​എ​സ്.​എം മ​ല​പ്പു​റം ഈ​സ്റ്റ്‌ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ത​ൻ​സീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ 'അ​നു​സ​ര​ണ​മാ​ണ് ഹു​ബ്ബു​ന്ന​ബി, ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള​ല്ല' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ ക​യ്യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു പ്ര​വാ​ച​ക അ​നു​ച​ര​നോ​ട് അ​യാ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം പ്ര​വാ​ച​ക​നെ ആ ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വെ​റു​തെ വി​ടാ​മെ​ന്ന് ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ത​ന്റെ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ കാ​ലി​ൽ ഒ​രു മു​ള്ള് ത​റ​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും ത​നി​ക്ക് ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ആ​ദ്യ​ത്തെ മൂ​ന്ന് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​യ ഒ​രു പു​ത്ത​നാ​ചാ​ര​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പോ​ലും സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തെ​ല്ലാം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​വാ​ച​കാ​ധ്യാ​പ​നം മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ത്ത​രം പു​തു​നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മാ​ന്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Prophetsaudinewsgulf
    News Summary - There is no other person in the world who is loved like the Prophet - Tanzeer Salahi
