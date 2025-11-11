Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ ‘ക​ഫാ​ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 9:24 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ‘ക​ഫാ​ല സി​സ്റ്റ’​മ​ല്ല, പേ​രാ​ണ്​ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി​യി​ൽ ‘ക​ഫാ​ല സി​സ്റ്റ’​മ​ല്ല, പേ​രാ​ണ്​ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്
    cancel
    camera_alt

    2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ എ​ന്ന വാ​ക്ക്​ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് സ​​മ്പ്ര​ദാ​യം (ക​ഫാ​ല സി​സ്​​റ്റം) അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചോ? പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​യി​ടെ വ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടോ? ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ ടൈം​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടു​ഡേ, തെ​ല​ങ്കാ​ന ടു​ഡേ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്​​സ്​​പ്ര​സ്, സി.​എ​ൻ.​ബി.​സി ടി​വി 18, മി​ന്റ്, ന്യൂ​സ്​ എ​യ്​​റ്റീ​ൻ, ദ ​വീ​ക്ക്, ഫ​സ്റ്റ്​ പോ​സ്റ്റ്​ തു​ട​ങ്ങി ഏ​താ​ണ്ടെ​ല്ലാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും​ ‘സൗ​ദി​യി​ലെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ക​ഫാ​ല സി​സ്​​റ്റം’ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ണോ?

    ഇ​​പ്പോ​ഴും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ക​ണ്ട്​ പ​ല വാ​യ​ന​ക്കാ​രും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ​സ്​​തു​താ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ രം​ഗ​ത്ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ​ ര​ണ്ട്​ പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന​ത്​ വാ​സ്​​ത​വ​മാ​ണ്​. നാ​ല്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​രാ​ർ ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും ഏ​താ​ണ്ട്​ 10 മാ​സം മു​മ്പ്​ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ (ക​ഫീ​ൽ) എ​ന്ന പ​ദം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​മു​ണ്ടാ​യ ര​ണ്ട്​ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്​ സ​​മ്പ്രാ​ദാ​യ​ത്തെ അ​പ്പാ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ര​ണ്ടും.

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ദാ​താ​ക്ക​ളെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ (ക​ഫീ​ൽ) എ​ന്ന​തി​നെ ‘തൊ​ഴി​ലു​ട​മ’ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘തൊ​ഴി​ൽ ദാ​താ​വ്​’ (സാ​ഹി​ബു​ൽ അ​മ​ൽ) എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന കേ​വ​ലം സാ​​ങ്കേ​തി​കം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ​രി​ഷ്​​കാ​രം.​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 30നാ​ണ്​​​ സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​കു​പ്പു​ക​ളെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​റി​യി​ച്ച്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് സൗ​ദി ചേം​ബേ​ഴ്‌​സി​ന്​​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ത്ത​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. പി​റ്റേ​ന്ന്​​ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. എ​ന്നാ​ൽ​​ 10 മാ​സ​ത്തി​നി​പ്പു​റം അ​ന്ന​ത്തെ ആ ​വാ​ർ​ത്ത​യെ തെ​റ്റാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്​​. ചാ​റ്റ്​ ജി.​പി.​ടി​യി​ൽ പോ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ക്ൾ ര​ണ്ട്​ പ്ര​കാ​രം, ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ജോ​ലി​ക്ക്​ വെ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യോ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യോ ആ​ണ്​ ‘തൊ​ഴി​ൽ ദാ​താ​വ്​’ എ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്​ അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ നി​ശ്ചി​ത സേ​വ​ന വേ​ത​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​​​ളെ ‘തൊ​ഴി​ലാ​ളി’​യെ​ന്നാ​ണ്​​ നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും​ ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പേ​ര്​ മാ​റി, ക​രാ​ർ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ക​ഫാ​ല (സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്) സ​മ്പ്ര​ദാ​യം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ പു​തി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ചാ​റ്റ്​ ജി.​പി.​ടി​യും പ​റ​യു​ന്ന​ത്​. 2025 ജൂ​ണി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.​ എ​ക്സി​റ്റ് വി​സ​യോ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യം വി​ടാം എ​ന്നും അ​തി​ൽ വി​വ​ര​മു​ണ്ട്. സാ​ധു​വാ​യ ക​രാ​ർ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ അ​റി​യാ​തെ റീ​എ​ൻ​ട്രി വി​സ​യി​ൽ പോ​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക്​ രാ​ജ്യം വി​ടാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ർ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ഇ​തു​പോ​ലെ നി​ര​വ​ധി അ​വാ​സ്​​ത​വ​ങ്ങ​ളോ അ​ർ​ധ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ളോ ആ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 2021ൽ ​സൗ​ദി മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രാ​റു​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡോ​ക്യു​​മെ​ന്റാ​ക്ക​ലും അ​ത്​ ‘ഖി​വ’ എ​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത്​ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. മ​തി​യാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യെ മാ​റ്റാ​നും റീ​എ​ൻ​ട്രി, ഫൈ​ന​ൽ എ​ക്​​സി​റ്റ്​ വി​സ​ക​ൾ നേ​ടാ​നു​മു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഇ​തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​രാ​ർ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്താ​തെ ത​​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​യി. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ര​ണ്ട്​ കൂ​ട്ട​രു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​വും സം​വി​ധാ​ന​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ എ​ല്ലാ​മാ​സ​വും തൊ​ളി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ത​നം കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്ന്​​ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വു​മാ​യി.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ തൊ​ഴി​ൽ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ക്ക് പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​രാ​ർ ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​രം​ഭം ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്​​ത​താ​യും മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. സൗ​ദി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്​ ര​ണ്ടു​മാ​ണ്. ഇ​തു​വെ​ച്ച്​ ക​ഫാ​ല സം​വി​ധാ​നം മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ല്ലാ​താ​യെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​യ്​​മ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi employmentSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - There is no 'kafala system' in Saudi Arabia, name is missing
    Similar News
    Next Story
    X