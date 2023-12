cancel Whatsapp

link റി​യാ​ദ്: 2034ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും ത​നി​ച്ച് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യാ​സ​ർ അ​ൽ മി​സ്ഹ​ൽ. മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ‘ലോ​ക​ക​പ്പ് സൗ​ദി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​കും ന​ട​ക്കു​ക. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​പാ​ട് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

ഒ​റ്റ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്’ -യാ​സ​ർ അ​ൽ മി​സ്ഹ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കും വി​രാ​മ​മാ​യി. 2034ൽ ​സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ പ​ത്ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കും ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. 48 ടീ​മു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ 104 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക.

സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യാ​സ​ർ അ​ൽ മി​സ്ഹ​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് ആ​തി​ഥ്യം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ൽ ഫി​ഫ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടാ​ണു​ള്ള​ത്. 2026ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് അ​മേ​രി​ക്ക, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​ക്കോ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​​മ്പോ​ൾ 2030ല്‍ ​മൊ​റോ​ക്കോ, പോ​ര്‍ച്ചു​ഗ​ല്‍, സ്പെ​യി​ന്‍ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​വു​ക. ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ജ​ന​പ്രീ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​യു​ക്ത ആ​തി​ഥ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ​യു​ടെ ഈ ​ന​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ണ്ണു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 2034ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ആ​തി​ഥ്യ​ത്തി​നാ​യി സൗ​ദി​ക്കൊ​പ്പം മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ പി​ന്മാ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സൗ​ദി​ക്ക് ന​റു​ക്ക് വീ​ണ​ത്. ഏ​ഷ്യ, ഓ​ഷ്യാ​നി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ടൂ​ർ​ണ​​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​പ്പി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 ആ​യി ഫി​ഫ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

