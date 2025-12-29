Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:08 PM IST

    ഗ്ലോബൽ സിറ്റിയുടെ വിസ്മയലോകം നാളെ വാതിൽ തുറക്കും

    • ലോകം ഇനി ദമ്മാമിൽ
    • ഗ്ലോബൽ സിറ്റി തിങ്കളാഴ്​ച ഗവർണർ രാജ്യത്തിന്​ സമർപ്പിച്ചു
    ഗ്ലോബൽ സിറ്റിയുടെ വിസ്മയലോകം നാളെ വാതിൽ തുറക്കും
    ദമ്മാമിലെ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ഗവർണർ അമീർ സഊദ് ബിൻ നായിഫ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ​ദമ്മാം: ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും സംസ്കാരങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്ന പവലിയനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ദമ്മാമിൽ നിർമിച്ച ഗ്ലോബൽ സിറ്റി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ഗവർണർ അമീർ സഊദ് ബിൻ നായിഫ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്തിന്​ സമർപ്പിച്ചു. 16 രാജ്യങ്ങളുടെ പവലിയനുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്​. ഇന്ത്യ, ഈജിപ്ത്, സൗദി അറേബ്യ, തായ്‌ലൻഡ്, മൊറോക്കോ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ജി.സി.സി, ആഫ്രിക്ക രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പവലിയനുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്​. ബുധനാഴ്ച (ഡിസംബർ 31) മുതൽ ഗ്ലോബൽ സിറ്റി സന്ദർശകർക്കായി കവാടം ഔദ്യോഗികമായി തുറക്കും.

    ഇത് ആധുനിക നിക്ഷേപ സമീപനത്തി​ന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക, വിനോദ സാധ്യതകളെ ഇത് ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ വൈവിധ്യവത്​ക്കരിക്കുകയും നഗരങ്ങളുടെ ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുതിയ നിക്ഷേപ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്​ടിക്കുകയും താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടി​ച്ചേർത്തു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പദ്ധതികളിൽ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആഭ്യന്തര, ഗൾഫ്, അന്താരാഷ്​ട്ര നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നഗര വികസന സംരംഭങ്ങളുമായി ഈ പദ്ധതി യോജിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഗ്ലോബൽ സിറ്റി

    പണി പൂർത്തിയായ ഭാഗങ്ങൾ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാ മേയർ എൻജി. ഫഹദ് അൽജുബൈർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാ വികസന അതോറിറ്റിയുടെ ആക്ടിങ്​ സി.ഇ.ഒ ഡോ. തലാൽ അൽമഗ്ലൗത്ത്, നിക്ഷേപ-റവന്യു വികസന സെക്രട്ടറിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി എൻജിനീയർ ഹംദാൻ അൽഅറാദി, സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെയും അതോറിറ്റിയിലെയും നിരവധി നേതാക്കൾ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു.

    650,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് ഗ്ലോബൽ സിറ്റിയുടെ ആകെ വിസ്തീർണം. ആദ്യ ഘട്ടമായ രണ്ട്​ ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള പണികളാണ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. ഓരോ രാജ്യത്തി​ന്റെയും രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ, സംസ്കാരം, ജനപ്രിയ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേക തരം ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ്​ പവലിയനുകളിലെ കാഴ്​ചകൾ. ഒപ്പം പാരമ്പര്യ സംസ്കാരിക കലകളുടെ പ്രദർശനവും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്​.

    മാത്രമല്ല വിവിധ വിനോദ പരിപാടികളുമുണ്ടാവും. ഗ്ലോബൽ സിറ്റിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു തടാകവും അതിൽ ബോട്ട്​ യാത്രയുമുണ്ട്​. ടൂറിസം, വിനോദം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം, ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ്​ മാർക്കറ്റ്, 8,000 സന്ദർശകരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ എയർ തിയറ്റർ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു ആധുനിക അമ്യൂസ്‌മെൻറ്​ പാർക്ക്, റെസ്​റ്റോറൻറുകൾ, വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിനും വിൽപനക്കുമുള്ള വിപണികൾ, നടപ്പാതകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്​. ഇത് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര, കേന്ദ്രമാക്കി മാറും. സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള നിരക്കുകളും പ്രവർത്തന സമയവും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

    X