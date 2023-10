‘റിയാദ് ബീറ്റ്സ്​’ നറുക്കെടുപ്പ്​ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

cancel camera_alt റിയാദ്​ ബീറ്റ്​സ്​ സമ്മാന പദ്ധതി നറുക്കെടുപ്പ്​ ചടങ്ങ് By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link റിയാദ്​: ഗൾഫ്​ മാധ്യമം സംഘടിപ്പിച്ച റിയാദ്​ ബീറ്റ്​സ്​ മെഗാഷോയിലേക്ക്​ ടിക്കറ്റ്​ എടുത്തവർക്ക്​ ഏർപ്പെടുത്തിയ സമ്മാനപദ്ധതിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്​ നടന്നു. ടിക്കറ്റ്​ നമ്പറുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ്​ വിജയികളെ കണ്ടെത്തിയത്​. റിയാദ്​ ബീറ്റ്​സ്​ വേദിയിൽ പ്രശസ്​ത ഗായകനാണ്​ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നിർവഹിച്ചത്​. ഒന്ന്​, രണ്ട്​, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയവർക്കാണ്​ സമ്മാനം. പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയായ ഇംപക്സാണ് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ഇംപെക്​സി​െൻറ ഗൂഗിൾ ടിവിയും രണ്ടാം സമ്മാനം എയർ ഫ്രെയറും മൂന്നാം സമ്മാനം മെക്രോ വേവ്ഓവനുമാണ്​. സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ്​ നമ്പരുകൾ ചുവടെ: ഒന്നാംസമ്മാനം: PS 1081 (പ്ലാറ്റിനം സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ്)

രണ്ടാം സമ്മാനം: GS 2625 (ഗോൾഡ് സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ്)

മൂന്നാം സമ്മാനം: GS 3832 (ഗോൾഡ് സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ്) സമ്മാനത്തിനർഹരായവർ 0504507422 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റി​െൻറ കൗണ്ടർ ഫോയിലുമായി ഗൾഫ് മാധ്യമം റിയാദ് ഓഫീസിലെത്തി സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

The winners of the 'Riyadh Beats' draw have been announced