Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യിൽ മൂന്ന്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:50 AM IST

    സൗ​ദി​യിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മ​ഴ മുന്നറിയിപ്പ്; ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    rain
    അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ഴ പെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ഴ​ക്കും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ലും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ട​ത്ത​രം മു​ത​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ, പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം, ആ​ലി​പ്പ​ഴം, പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്, മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് എ​ന്നി​വ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ച്ചു. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​യും മ​ണ​ലും ഇ​ള​ക്കി​വി​ടു​ന്ന ചൂ​ടു​ള്ള കാ​റ്റി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​ണ്ടാ​വു​ക.

    മ​ഴ​യും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.ന​ജ്‌​റാ​ൻ, ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബ​ഹ, മ​ക്ക, മ​ദീ​ന എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ട് കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ലി​പ്പ​ഴ​വും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ച്ചു.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ, റി​യാ​ദ്, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ ഖ​സീം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ൾ, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മ​ഴ പെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മാ​റി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​തു മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക് വ​രെ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 55 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ തെ​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് വ​രെ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ് വീ​ശും. ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ട​ൽ പൊ​തു​വെ ശാ​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.​ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. തെ​ക്ക​ൻ ജി​സാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.അ​ബു അ​രി​ഷ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​ൻ​ബ​യി​ൽ 35 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, അ​സീ​ർ, ന​ജ്‌​റാ​ൻ, അ​ൽ ബ​ഹ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:RainThunderstormheavy snowSaudi Arabia NewsNational Weather Service
    News Summary - The weather center predicts a possibility of rain, thunderstorms, and heavy snow until Monday.
