Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 30 Jan 2026 9:26 AM IST
    date_range 30 Jan 2026 9:26 AM IST

    വാ​യ​ന വി​മോ​ച​ന​ത്തി​െൻറ ആ​യു​ധം: ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ന്‍ പൊ​യ്ത്തും​ക​ട​വ്

    വാ​യ​ന വി​മോ​ച​ന​ത്തി​െൻറ ആ​യു​ധം: ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ന്‍ പൊ​യ്ത്തും​ക​ട​വ്
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: വാ​യ​ന കേ​വ​ലം വി​നോ​ദ​മ​ല്ലെ​ന്നും, മ​റി​ച്ച് സ്വ​യം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും വി​മോ​ചി​ത​നാ​കാ​നു​മു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​യു​ധ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നു​മാ​യ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ന്‍ പൊ​യ്ത്തും​ക​ട​വ്. ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നാം ​സ്വ​യം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ ​തി​രി​ച്ച​റി​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഉ​പാ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സം എ​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​മാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​െൻറ മ​ഹ​ത്വം ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത്. വെ​റു​പ്പി​നെ അ​ക​റ്റി​നി​ര്‍ത്ത​ണം. സ്നേ​ഹി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സു​ന്ദ​ര​നാ​കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച സാ​ഹി​ത്യം മ​നു​ഷ്യ മ​ന​സി​െൻറ ഭൂ​പ​ടം വി​ശാ​ല​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ന്മ​ക​ള്‍ തി​രി​ച്ചു​ന​ല്‍കു​ക എ​ന്ന​ത് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം സ​ദ​സ്യ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കി.

    ശ​റ​ഫി​യ അ​ബീ​ര്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഉ​ണ്ണി തെ​ക്കേ​ട​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബീ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​ന്‍ ആ​ശം​സ നേ​ര്‍ന്നു. പൗ​രാ​വ​ലി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ക​ബീ​ര്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ വി​ങ്ങ​ഇ​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സൗ​ദ കാ​ന്ത​പു​രം ര​ചി​ച്ച ‘മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ള്‍’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ന് കൈ​മാ​റി. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ഹീ​ര്‍ വ​ല​പ്പാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും റെ​മി ഹ​രീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

