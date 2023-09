കിരീടാവകാശിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ബന്ധത്തിന്​ തിളക്കമേറ്റും-ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ

cancel camera_alt ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ ഹ​സ്​​ത​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​നും ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന്​ സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ.

ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ​ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ന്ത്യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ​ദം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷം ജി20​യു​ടെ നി​ര​വ​ധി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഊ​ർ​ജം, ധ​ന​കാ​ര്യം, ഗ്രൂ​പ്​ 20 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. ആ​ഗോ​ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. 60 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 220ല​ധി​കം യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. 115ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 18,000 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജി20 ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

The visit of the Crown Prince to India will brighten the relationship - Indian Ambassador