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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 7:56 AM IST

    പ്രവചനാതീതമായി 2026 ലോകകപ്പ്: വമ്പന്മാർ ഉണരുമ്പോൾ കുഞ്ഞന്മാർ തീർക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

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    പ്രവചനാതീതമായി 2026 ലോകകപ്പ്: വമ്പന്മാർ ഉണരുമ്പോൾ കുഞ്ഞന്മാർ തീർക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
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    48 ടീ​മു​ക​ളെ 12 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ക്കി ന​ട​ത്തു​ന്ന 2026 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ, മി​ക​ച്ച എ​ട്ട് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന 32 ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​വീ​ര്യം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ പ​ത​റി​യ വ​മ്പ​ന്മാ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യും കു​ഞ്ഞ​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ശ​ക്ത​രാ​യ ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തെ ഇ​റാ​ൻ ഗോ​ളി​ല്ലാ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച​ത് ഫി​ഫ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യ ഡി.​ആ​ർ കോം​ഗോ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ കൊ​ളം​ബി​യ​യോ​ട് തോ​റ്റെ​ങ്കി​ലും, ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​യ മു​ത്തു​ചാ​മി കോം​ഗോ​യ്ക്കാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും തി​ള​ങ്ങി. സ്പെ​യി​നി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച കാ​മ്പോ വ​ർ​ദെ ഉ​റു​ഗ്വേ​യോ​ട് വീ​രോ​ചി​ത സ​മ​നി​ല നേ​ടി നോ​ക്കൗ​ട്ട് പ്ര​തീ​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​ഡി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ഈ​ജി​പ്ത് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യോ​ട് തോ​റ്റ അ​ൾ​ജീ​രി​യ ജോ​ർ​ദാ​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നോ​ടും നോ​ർ​വേ​യോ​ടും സെ​ന​ഗ​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ർ​മ​നി​യോ​ട് പൊ​രു​തി​യ കു​റ​സാ​വോ​യും സ്വീ​ഡ​നോ​ട് തോ​റ്റ ടു​നീ​ഷ്യ​യും പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, ജ​പ്പാ​ൻ, ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സൗ​ഡി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​റാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രും ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ നോ​ർ​വേ​യോ​ടും ഫ്രാ​ൻ​സി​നോ​ടും ഇ​റാ​ഖ് ക​ന​ത്ത തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ​ത​റി​യ ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​ര​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ മി​ക​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യും (ഓ​സ്ട്രി​യ​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച്) ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ മെ​ക്സി​ക്കോ​യും മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ്. അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന റൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് 32 യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​രാ​ഗ്വ​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​യും മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ്. ഇ​റാ​ഖി​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് ഫ്രാ​ൻ​സ് നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ കോം​ഗോ​യോ​ട് സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്ഥാ​നെ ത​ക​ർ​ത്തു​ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ ഘാ​ന ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ചു.

    സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലും അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം തു​ട​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ലെ ഹാ​ട്രി​ക്കി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യു​ടെ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി അ​ഞ്ച്​ ഗോ​ളു​ക​ളോ​ടെ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ഫ്രാ​ൻ​സി​​ന്റെ കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ ത​​ന്റെ നൂ​റാം അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ഖി​നെ​തി​രെ ഇ​ര​ട്ട​ഗോ​ൾ നേ​ടി ടീ​മി​നെ നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. നോ​ർ​വേ​ക്കാ​യി ഏ​ർ​ലി​ങ്​ ഹാ​ള​ണ്ടും (ഇ​ര​ട്ട​ഗോ​ൾ), ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നാ​യി ഹാ​രി കെ​യ്നും, ജ​ർ​മ​നി​ക്കാ​യി കൈ ​ഹാ​വെ​ർ​ട്സും ബ്ര​സീ​ലി​നാ​യി വി​നീ​ഷ്യ​സും മി​ക​ച്ച ഫോം ​തു​ട​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്ഥാ​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടെ ആ​റ് ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ താ​ര​മെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ർ​ഡും യു​സേ​ബി​യോ​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​െൻറ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ലോ​ക​ക​പ്പ് ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​ൻ പ​ദ​വി​യും റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. സ്പെ​യി​നി​ന്റെ ലാ​മി​ൻ യ​മാ​ലും ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​യു​ടെ ലൂ​ക്കാ മോ​ഡ്രി​ച്ചും വ​രും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ള​ങ്ങു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - The unpredictable 2026 World Cup: The challenges that the little ones will overcome as the big ones wake up
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