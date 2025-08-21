Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമൂ​ന്നാ​മ​ത് വേ​ൾ​ഡ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 7:21 AM IST

    മൂ​ന്നാ​മ​ത് വേ​ൾ​ഡ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഷോ ​അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യാ​ണ് ഷോ ​
    saudi world defence show
    cancel

    റി​യാ​ദ്: മൂ​ന്നാ​മ​ത് ലോ​ക പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ ‘വേ​ൾ​ഡ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഷോ 2026’​ന് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ റി​യാ​ദ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മി​ലി​ട്ട​റി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് (ഗാ​മി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ഗാ​മി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യാ​ണ് ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ഗോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ്’ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഷോ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും, അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ, ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും സൗ​ദി​യി​ലെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഇ​തി​നു​ണ്ടാ​വും.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2030 അ​നു​സ​രി​ച്ച് 50 ശ​ത​മാ​നം സൈ​നി​ക ചെ​ല​വ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും, ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്താ​നും, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര സ്ഥാ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും, സൗ​ദി​യു​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ ശേ​ഷി​ക​ളെ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​ള്ള പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.2026ലെ ​പ​രി​പാ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ-​വ്യ​വ​സാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ആ​ഗോ​ള പ്ര​തി​രോ​ധ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല ഒ​ന്നി​ച്ചു ചേ​രാ​നും, ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​നും, ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്താ​നും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച വേ​ദി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്കം, സാ​ങ്കേ​തി​ക കൈ​മാ​റ്റം, പ്ര​തി​ഭ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം കൂ​ടി ‘വേ​ൾ​ഡ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഷോ 2026’​നെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​തി​രോ​ധ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ്ണ​യി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് കാ​ണാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    2026 ലെ ‘​വേ​ൾ​ഡ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഷോ 2026’ ​പ​തി​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വി​സ്തീ​ർ​ണം 58 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി, സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത വി​ക​സ​ന​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​കാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​ര​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsRiyadhSaudi Arabia NewsSaudi World Defense Show
    News Summary - The third World Defense Show will be held in Riyadh in February next year.
    Similar News
    Next Story
    X