    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:57 AM IST

    മൂ​ന്നാ​മ​ത് തൈ​മ കാ​ർ​ഷി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ത​ബൂ​ക്കി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    നാ​ലു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും
    Taima Agricultural Festival
    ത​ബൂ​ക്കി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത് തൈ​മ കാ​ർ​ഷി​കോ​ത്സ​വം തൈ​മ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സാ​ദ് അ​ൽ സു​ദൈ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    ത​ബൂ​ക്ക്: വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​പ​ണ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് ത​ബൂ​ക്കി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത് തൈ​മ കാ​ർ​ഷി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. തൈ​മ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സാ​ദ് അ​ൽ സു​ദൈ​രി മേ​ള​യു​ടെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​ള​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വ​ർ​ഷം തോ​റും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വം വ​മ്പി​ച്ച ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. തൈ​മ​യി​ലെ ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ വാ​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ് മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 30 ല​ധി​കം പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​രും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും വി​വി​ധ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. ആ​ധു​നി​ക കൃ​ഷി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ ബൂ​ത്തു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണ​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ മു​ഖ്യ ല​ക്ഷ്യം. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​റു​കി​ട ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തെ ഉ​ത്സ​വം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ അം​ജ​ദ് ത​ലാ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ബൂ​ക്ക് അ​മീ​റി​ന്റെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യ അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​നും, നൂ​ത​ന കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​ക​ൾ കൈ​മാ​റാ​നും, ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പ​ഠ​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ള ഏ​റെ ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    News Summary - The third Taima Agricultural Festival begins in Tabuk
