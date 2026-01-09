Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവായനയുടെ വസന്തവുമായി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:55 AM IST

    വായനയുടെ വസന്തവുമായി ജിദ്ദയിൽ ‘ബുക്ക് ഹറാജ്’ മൂന്നാം പതിപ്പ് നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    വായനയുടെ വസന്തവുമായി ജിദ്ദയിൽ ‘ബുക്ക് ഹറാജ്’ മൂന്നാം പതിപ്പ് നാളെ
    cancel
    camera_alt

    ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ്’ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​ദ്ദ ഡി​വി​ഷ​ൻ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: വാ​യ​ന പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​ദ്ദ ഡി​വി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജി’​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ ശ​റ​ഫി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​യി​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ​വ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ഴ​യ​തും പു​തി​യ​തു​മാ​യ 2,000ത്തോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ക്ഷ​ര​പ്രേ​മി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും കൃ​തി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ഗൈ​ഡു​ക​ളും ബാ​ല​കൃ​തി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ചി​ല പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും വാ​യ​ന​യോ​ട് ആ​ഭി​മു​ഖ്യം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ശേ​ഖ​രം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​സ്ത​ക വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന, വി​നോ​ദ സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​പ്പി​ക്കു​രു​വി​​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ‘ബു​ക്ക് എ ​കോ​ഫി കോ​ർ​ണ​ർ’, ചി​ത്ര​ക​ല​യും കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യും ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ക​ര​വി​രു​തി​​ന്റെ മി​ക​വ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​ർ​ടി​ബി​ഷ​ൻ’, ആ​ധു​നി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ വേ​ഗ​താ ഗ​തി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച ആ​കാ​ശ​പ്പ​റ​ക്ക​ലി​​ന്റെ തു​ട​ക്കം, വ​ര​യി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന ഓ​പ്പ​ൺ കാ​ൻ​വാ​സ്, വാ​യ​ന​യു​ടെ രു​ചി​ഭേ​ദം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന ‘ബു​ക്സ്‌​ടോ​റ​ൻ​റ്​’ തു​ട​ങ്ങി വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ൾ ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജി’​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷാ​ദ് ക​രു​മാ​ര, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ജൈ​സ​ൽ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsKick offgulfJeddah
    News Summary - The third edition of 'Book Auction' in Jeddah to kick off the spring of reading tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X