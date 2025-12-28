Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമൂ​ന്നാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:21 AM IST

    മൂ​ന്നാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ അ​ലി​ഫി​യ​ൻ​സ് ടോ​ക്സ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ന് സ​മാ​പ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്നാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ അ​ലി​ഫി​യ​ൻ​സ് ടോ​ക്സ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ന് സ​മാ​പ​നം
    cancel
    camera_alt

    അ​ലി​ഫി​യ​ൻ​സ് ടോ​ക്സ്' സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ഇ​

    ൻറർ​നാ​ഷ​നൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​റു​ക്‌​ഷാ​ൻ റസാ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: അ​ലി​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രു​ന്ന 'അ​ലി​ഫി​യ​ൻ​സ് ടോ​ക്‌​സി'​ൻ്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല പ​രി​സ​മാ​പ്തി.

    സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ഇ​ൻ്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പാ​ളു​മാ​യ ഡോ. ​റു​ക്‌​ഷാ​ൻ റ​സാ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ലൂ​ടെ ആ​ശ​യ​സം​വേ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മി​ക​ച്ച പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ അ​ലി​ഫി​യ​ൻ​സ് ടോ​ക്‌​സി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട സ്ക്രീ​നി​ങ്ങി​ൽ 1300 ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 50 മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളി​ൽ ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ഞ്ചു പേ​ർ വീ​തം ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ എ​ഡി​ഷ​ൻ്റെ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ഫാ​ത്തി​മ ലു​ലു​അ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യ്യാ​ൻ അ​ന​സ്, അ​നം ആ​യ​ത്ത് അ​സീ​സ്, അ​നാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹീം, ലിം ​ജ​മീ​ല എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കാ​റ്റ​ഗ​റി ഒ​ന്നി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ. മു​സ്ന മു​ഹ്സി​ൻ, സൈ​ന​ബ്, ഫാ​ത്തി​മ നാ​സ​ർ, മ​ർ​വാ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​മീ​റ ഹ​യാ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി ര​ണ്ടി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. കാ​റ്റ​ഗ​റി മൂ​ന്നി​ൽ ഷെ​സാ ബ​ഷീ​ർ, ഹാ​നി​യ ന​വാ​സ്, അ​മാ​ലി​യ നൂ​ർ, ഇ​നാ​യ മ​റി​യം, ന​ബ അ​ശ​ർ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യി. ന​വാ​ൾ മ​സ്ഹ​ർ, മ​ർ​വാ ഷ​മീ​ർ, ഹ​ഫ്സ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ഷ്വാ​ൻ, മു​സ​മ്മി​ൽ ന​വാ​സ് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ഞ്ചാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.

    ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചാം കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ഹ​രീം മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ്, സ​മാ മെ​ഹ​റി​ൻ,ഫാ​ത്തി​മ മ​സ് വ, ​മ​ൻ​ഹ മി​ർ​ഷാ​ദ്, അ​സ്ല​ഹ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി.

    സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ഥ​ഫ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി (സ​ക്സ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ), റു​സ്ലാ​ൻ അ​മീ​ൻ (ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ), ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി.

    അ​ലി​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ്, ഹെ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ഫാ​ത്തി​മ ഖൈ​റു​ന്നി​സ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ലി ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ന​സ് കാ​ര​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - The third edition of Alifan's Talks semi-finals have concluded
    Similar News
    Next Story
    X