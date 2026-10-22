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    ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സി​ന്റെ 'ദ ​സ​ർ​ക്കി​ൾ' ​ഹ്ര​സ്വ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ടീ​സ​ർ റി​ലീ​സും പോ​സ്റ്റ​ർ റി​ലീ​സും ന​ട​ന്നു

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    ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സി​ന്റെ ദ ​സ​ർ​ക്കി​ൾ ​ഹ്ര​സ്വ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ടീ​സ​ർ റി​ലീ​സും പോ​സ്റ്റ​ർ റി​ലീ​സും ന​ട​ന്നു
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    ജി​ദ്ദ: സ​ന്തോ​ഷ് ഖാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്രം 'ദ ​സ​ർ​ക്കി​ൾ'​ന്റെ ടീ​സ​ർ റി​ലീ​സും പോ​സ്റ്റ​ർ റി​ലീ​സും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ബ്ലോ​ഗ​റും, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, ല​ത്തീ​ഫ് എ​ൻ ക​ൺ​ഫ​ർ​ട്ട്സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഇ​നി വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന കാ​ലം, വ​ലി​യ സി​നി​മ​ക​ളു​ടേ​ത​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മു​ക​ളു​ടേ​താ​ണെ​ന്നും 55 മി​ല്യ​നി​ല​ധി​കം പേ​ർ ക​ണ്ട 'ഇ​ൻ എ ​ഹാ​ർ​ട്ട്ബീ​റ്റ്' ന​മ്മു​ടെ മു​മ്പി​ലെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ന്നെ​ന്നും ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.'​ബോ​ളോ​ഗോ​ളം' സി​നി​മ​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജു​നൈ​സ് കാ​പ്പി​ൽ, മു​ജീ​ബ് റീ​ഗ​ൽ, ഗാ​യ​ക​ൻ മി​ർ​സ ശ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഹ്ര​സ്വ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ടീ​സ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ബി​സി​ന​സ് ത​ക​രു​ന്ന​തും, ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും, ജീ​വി​തം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ പ്ര​മേ​യ​മാ​ണ് ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മി​ന്റേ​തെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ൻ​ക​ൺ​ഫേ​ർ​ട്ട്സ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഷൂ​ട്ടിം​ഗി​നി​ട​യി​ലെ ര​സ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, നേ​രി​ട്ട പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും വ​ള​രെ സ​ര​സ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ, അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ, ഡോ​ക്ട​ർ ഇ​ന്ദു, ജ​നാ​സ​ർ, വാ​സു ഹം​ദാ​ൻ, ഷാ​ക്കി​ർ ഹൊ​റൈ​സ​ൺ, ഷ​ബീ​ബ്, ഫ​സ​ലു, യൂ​സു​ഫ് കാ​പ്പ്, താ​ഹി​ർ സ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും, ക്യാ​മ​റ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ, അ​ദ്നു, ബി​ജു രാ​മ​ന്ത​ളി എ​ന്നി​വ​രും സ​ദ​സ്സു​മാ​യി പ​ങ്ക് വെ​ച്ചു. മി​ർ​സ ശ​രീ​ഫ്, ജാ​ഫ​റ​ലി പാ​ല​ക്കോ​ട്, ജു​നൈ​സ് കാ​പ്പ്, മു​ജീ​ബ് റീ​ഗ​ൾ, എ​ഴു​ത്ത് കാ​രി റ​ജി​യ വീ​രാ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​യ്യൂ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​ജു രാ​മ​ന്ത​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​മീം ടീ​ച്ച​റാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക.

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    News Summary - The teaser and poster release of Jidda Malloos' short film
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