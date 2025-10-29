Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 8:49 AM IST

    ആ​ർ​പ്പും ആ​ര​വ​വു​മാ​യി ത​നി​മ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​മേ​ള കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി

    ആ​ർ​പ്പും ആ​ര​വ​വു​മാ​യി ത​നി​മ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​മേ​ള കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി
    ത​നി​മ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ആ​ര​വം 2025’ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​മേ​ള​യി​ൽ നി​ന്ന്.

    റി​യാ​ദ്: ത​നി​മ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ആ​ര​വം 2025’ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​മേ​ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ റി​യാ​ദി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ച്ച്പാ​സ്റ്റോ​ടു കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. ത​നി​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്രോ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദി​ഖ് ജ​മാ​ൽ സ​ല്യൂ​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​സി​ത് ക​ക്കോ​ടി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ഹൈ​ൽ മ​ങ്ക​ര​ത്തൊ​ടി, ഫ​സ്സ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങാ​യ ടീം ‘​ആ​ര​വം’ ന​യി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യൂ​ത്ത് വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​വും മ​ല​ർ​വാ​ടി മെ​ന്റ​ർ​മാ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബു​ദ്ധി, യു​ക്തി, ശാ​സ്ത്ര ബോ​ധം, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ഗ​ത, ല​ക്ഷ്യ പ്രാ​പ്തി തു​ട​ങ്ങി നി​ല​പാ​ടും സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ള​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ ഗ​യി​മു​ക​ളും. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ‘ആ​ര​വ’​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മൂ​ന്നാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ ന​ട​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 11,50,000 സ്റ്റെ​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന് പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ ജാ​ബി​റും സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 6,54,000 അ​ടി ന​ട​ന്നു സ​മീ​ന സു​റൂ​റും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റി​യാ​സ്, ലു​ലു അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. ത​നി​മ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി​ദ്ദി​ഖ് ബി​ൻ ജ​മാ​ൽ, സ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ കീ​ഴി​ശ്ശേ​രി, തൗ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം, സ​ബ്ന, മു​ഹ്സി​ന എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. 1,647 പോ​യി​ന്റ് നേ​ടി (ഗ്രീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പ്) പു​രു​ഷ​ൻ​ന്മാ​രും 1,120 പോ​യി​ന്റു​ക​ളോ​ടെ (ബ്ലൂ ​ഗ്രൂ​പ്) വ​നി​ത​ക​ളും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഖ​ലീ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, സു​ഹൈ​റ അ​സ്‌​ലം എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    ബ്ലൂ, ​റെ​ഡ് എ​ന്നീ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ലും റെ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ​നി​ത​ക​ളി​ലും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ഖ​ലീ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹ​സീ​ബ് എ​ല​ച്ചോ​ല, ല​ത്തീ​ഫ് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, അ​സ്ക​ർ അ​ലി, സു​ഹൈ​ർ, അ​ൽ ജാ​ബി​ർ റാ​ഫ​ത്ത്, അ​ൻ​സാ​ർ യൂ​സ​ഫ്, റി​ഷാ​ദ് എ​ള​മ​രം, മ​നാ​ഫ്, സ​ക്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ലും സു​ഹൈ​റ അ​സ്‌​ലം, റാ​ഷി​ദ ശു​ഹൈ​ബ്, സ​മീ​ന സു​റൂ​ർ, ഷാ​ഹി​ന ഷ​മീ​ൻ​ഷ, റ​ഷീ​ഖ, പ​ർ​വീ​ൻ, മു​ഹ്സി​ന ഗ​ഫൂ​ർ, സ​ബ്ന, സ​റീ​ന സാ​ലി​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ വ​നി​ത​ക​ളി​ലും ടോ​പ് ടെ​ൻ പ​ദ​വി നേ​ടി.

    TAGS:Saudi Newsentertainmentgulf news malayalam
    News Summary - The Tanima Sports and Entertainment Fair was flagged off with joy and enthusiasm
