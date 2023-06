എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കഅ്ബയുടെ ഉപരിതലം വൃത്തിയാക്കി

cancel camera_alt ക​അ്ബ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: ക​അ്ബ​യു​ടെ ഉ​പ​രി​ത​ലം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ളോ​ടൊ​പ്പം നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​അ്ബ​യു​ടെ ഉ​പ​രി​ത​ലം അ​ടി​ച്ചു​വാ​രി ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

പൊ​ടി​നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യും മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​പ​രി​ത​ല​വും ക്ലാ​ഡി​ങ് ഹോ​ൾ​ഡ​റും ചു​മ​രും തു​ട​ച്ച് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ടീം ​ക​അ്ബ​യു​ടെ ഉ​പ​രി​ത​ലം 20 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് മാ​പ്പി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മാ​നു​വ​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ക്ലീ​നി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​ഹ​റം കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലെ സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ശു​ചീ​ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ നൂ​ത​ന സാേ​ങ്ക​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ക​അ്ബ​യു​ടെ ഉ​പ​രി​ത​ല മാ​ർ​ബി​ളി​ന്റെ മേ​ന്മ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​ഴു​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നീ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. Show Full Article

The surface of the Kaaba was cleaned using AI technology