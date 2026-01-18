Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    18 Jan 2026 8:49 AM IST
    18 Jan 2026 8:49 AM IST

    ഒമാനി 'കുമ്മ' പൈതൃകത്തിന്‍റെ തുന്നൽ

    ഒമാനി കുമ്മ പൈതൃകത്തിന്‍റെ തുന്നൽ
    ഒ​മാ​നി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഘ​ട​കം ഏ​താ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഒ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​മേ​യു​ള്ളൂ; അ​ത് ‘കു​മ്മ’ (തൊ​പ്പി) ആ​ണ്. കേ​വ​ലം ഒ​രു തൊ​പ്പി എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ഒ​മാ​നി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് ഈ ​ശി​രോ​വ​സ്ത്രം. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളും പ​റ​യാ​നു​ണ്ട് ഈ ​കൊ​ച്ചു തൊ​പ്പി​ക്ക്.

    ഉ​ത്ഭ​വം സാ​ൻ​സി​ബ​റി​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​നേ​ടാ​നാ​ണ് പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ലേ ഒ​മാ​നി​ക​ൾ ശി​രോ​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന് നാം ​കാ​ണു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ചി​ത്ര​ത്തു​ന്ന​ലു​ക​ളു​ള്ള കു​മ്മ​യു​ടെ പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ന് ഒ​മാ​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​ന്ത​ര വാ​ണി​ജ്യ ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന കി​ഴ​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ദ്വീ​പാ​യ സാ​ൻ​സി​ബ​റു​മാ​യു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​മാ​ണ് കു​മ്മ​യു​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച​ത്. സാ​ൻ​സി​ബ​റി​ലെ​യും ഒ​മാ​നി​ലെ​യും ക​ല​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ത് കു​മ്മ​യെ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ്യ​യാ​ക്കി മാ​റ്റി.​ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​രി​യു​ന്ന തു​ന്ന​ൽ കു​മ്മ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം തി​ക​ച്ചും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും ക്ഷ​മ​യോ​ടെ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​മാ​യ ഒ​രു ക​ല​യാ​ണ്. വെ​ള്ള കോ​ട്ട​ൺ തു​ണി​യി​ലാ​ണ് ഇ​തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ന നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ത​ൻ​ജീം’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​തീ​വ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ തു​ന്ന​ൽ​പ​ണി​ക​ളാ​ണ് കു​മ്മ​യെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ക’ എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​വാ​ക്കി​​ന്റെ അ​ർ​ഥം.

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ക​ല, പ്ര​കൃ​തി​യി​ലെ പൂ​ക്ക​ൾ, ജ്യാ​മി​തീ​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​തി​ലെ ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു കു​മ്മ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​കൊ​ണ്ട് തു​ന്നി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഴ്ച​ക​ളോ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ എ​ടു​ത്തേ​ക്കാം. ഒ​മാ​നി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി കൈ​മാ​റി വ​രു​ന്ന ഈ ​ക​ലാ​രൂ​പം ഇ​ന്നും സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. തൊ​പ്പി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ചെ​റി​യ ദ്വാ​ര​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ത​ല​യി​ലേ​ക്ക് വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഇ​തി​​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗം സാ​ധാ​ര​ണ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ കു​മ്മ ധ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ കു​മ്മ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലാ​യി ‘മു​സ്സാ​ർ’ എ​ന്ന ത​ല​പ്പാ​വ് അ​ണി​യു​ന്നു. മു​സ്സാ​റി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ രൂ​പ​വും ഗാം​ഭീ​ര്യ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ടി​യി​ലു​ള്ള കു​മ്മ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. പെ​രു​ന്നാ​ൾ, ദേ​ശീ​യ ദി​നം, വി​വാ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്തി​യ തു​ന്ന​ൽ​പ​ണി​ക​ളു​ള്ള കു​മ്മ​ക​ൾ ധ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ക​ൾ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ ഓ​രോ പ്ര​വി​ശ്യ​ക്കും ഡി​സൈ​നി​ലും നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ന​താ​യ ശൈ​ലി​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​​ന്റെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ർ ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​നി​ട​യി​ലും കു​മ്മ​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി ഒ​ട്ടും കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. അ​ന്ത​രി​ച്ച സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഒ​മാ​നി പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​തി​ന് വ​ലി​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി പൗ​രു​ഷ​ത്തി​​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ചി​ഹ്ന​മാ​യി കു​മ്മ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ത​ല​മു​റ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​വ​ന്ന ക​ര​വി​രു​തും, ച​രി​ത്ര​വും, ക​ല​യും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഒ​മാ​നി കു​മ്മ, ഒ​രു ജ​ന​ത ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

