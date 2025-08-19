Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    19 Aug 2025 12:23 PM IST
    19 Aug 2025 12:23 PM IST

    ഫാ​ഷിസ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ചെ​യ്തി​ക​ളെ രാ​ജ്യം ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ കാ​ണ​ണം -ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജു​ബൈ​ൽ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി’ പ​രി​പ​ാടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ക​രാ​ള ഹ​സ്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ന​മ്മു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ പൊ​രു​തി നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം രാ​ജ്യ​ത്ത് പി​റ​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ പൗ​ര​നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, മ​തേ​ത​ര​ത്വ സം​ഹി​ത​യെ നി​ഷ്ക​രു​ണം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ​മ​കാ​ലി​ക സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോ പൗ​ര​നും ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജു​ബൈ​ൽ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി കിം​സ് ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി’ എ​ന്ന പ്ര​സ്തു​ത പ​രി​പാ​ടി ഐ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​ഫ് ഒ.​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഓ​രോ പൗ​ര​നും അ​വ​ക​ശാ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും മ​ത, ജാ​തി, വ​ർ​ണ നാ​മ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മ​തി​ൽ​കെ​ട്ടു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട ഒ​ന്ന​ല്ല സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യമെന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ജു​ബൈ​ൽ സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ലാ​ല​യം സാ​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​അ്ഫ​ർ സ​ഖാ​ഫി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ പു​തു ത​ല​മു​റ​ക്ക് കൈ​മാ​റേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി’​യു​ടെ പ്ര​മേ​യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സ​ദ​സ്സി​നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ല​ബ്ധി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ത്യാ​ഗാ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ വ​ര​ച്ച് കാ​ണി​ച്ചു.

    ഹം​ജ​ദ് ഖാ​ൻ മാ​വൂ​ർ (ICF), ശ​ഫീ​ഖ് കും​ബ​ള (RSC സൗ​ദി ഈ​സ്റ്റ്‌ നാ​ഷ​ന​ൽ) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൽ​താ​ഫ് കൊ​ടി​യ​മ്മ സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​സീ​ഹു​ൽ ഹ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - The state should watch the actions of the fascist government with caution - Art and Cultural Center
