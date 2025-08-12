Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 6:54 AM IST

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തി​ട്ടൂ​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണം - കേ​ളി ന്യൂ ​സ​ന​യ്യ സ​മ്മേ​ള​നം

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തി​ട്ടൂ​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണം - കേ​ളി ന്യൂ ​സ​ന​യ്യ സ​മ്മേ​ള​നം
    കേ​ളി റി​യാ​ദ് ന്യൂ ​സ​ന​യ്യ സ​മ്മേ​ള​നം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ്: ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ത്തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ളി ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് ന്യൂ ​സ​ന​യ്യ ഏ​രി​യാ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ കോ​ള​നി​വ​ത്ക​ര​ണ ന​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചു​ങ്ക​ന​യം, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​യ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വ​സ്ത്രം, ക​ശു​വ​ണ്ടി, സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​യെ​ല്ലാം ബാ​ധി​ക്കും.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ലും കൂ​ലി​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ക്രൂ​ര​മാ​യ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​തു​വ​രെ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ എ​ണ്ണ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ തി​ട്ടൂ​രം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ മൗ​നം വെ​ടി​യ​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന ന്യൂ ​സ​ന​യ്യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം വി.​എ​സ് അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി താ​ൽ​ക്കാലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു തോ​മ​സ് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ര​വ് ചെല​വ് ക​ണ​ക്കും, കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു യൂ​നിറ്റു​ക​ളെ പ്ര​ധി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ത്തു പേ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ഷി​ബു തോ​മ​സ്, ബൈ​ജു ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ഏ​രി​യ ചാ​ർ​ജു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​വീ​ൺ, ഗി​രീ​ഷ്, ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്, പി.​ടി ബി​ജു, വി.​കെ ര​ജീ​ഷ്, ക്രി​സോ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നി​സ്സാ​ർ മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി, നാ​സ​ർ ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, കി​ങ്സ്റ്റ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം, തോ​മ​സ് ജോ​യ്, ഷി​ബു തോ​മ​സ്, ബൈ​ജു ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി, ഷ​മ​ൽ രാ​ജ്, സ​ന്തോ​ഷ്, ഗി​രീ​ഷ്, അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക​മ്മ​റ്റി, ഗി​രീ​ഷ്, അ​നൂ​പ്, ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടൊ​ന്താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മി​നി​ട്സ് ക​മ്മ​ിറ്റി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം, ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​മേ​യ ക​മ്മ​റ്റി, ഷ​മ​ൽ, ബേ​ബി ച​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ, വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​യും സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, കി​ഷോ​ർ ഇ ​നി​സാം, ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, ബി​ജു താ​യം​ബ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​മ്മേ​ള​ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ആ​ക്ടി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, പു​തി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി തോ​മ​സ് ജോ​യ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: നി​സ്സാ​ർ മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ബേ​ബി ച​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ, ഷ​മ​ൽ രാ​ജ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), തോ​മ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ (ട്ര​ഷ​ർ), അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം (ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ഷി​ബു തോ​മ​സ്, ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ മ​ണ്ണ​ടി, സ​ജീ​ഷ്, സ​ജി കാ​വ​നൂ​ർ, ഷൈ​ജു ച​ലോ​ട്, രാ​ജേ​ഷ് ഓ​ണ​കു​ന്ന്, സു​വി പ​യ​സ്സ്, മ​ധു ഗോ​പി, പി.​ഇ നി​സാ​ർ, വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ (ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

