Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസിക്സ് മോയിസ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 1:12 PM IST

    സിക്സ് മോയിസ് കാമ്പയിന്‍ സമാപനം വെള്ളിയാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    സിക്സ് മോയിസ് കാമ്പയിന്‍ സമാപനം വെള്ളിയാഴ്ച
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ‘സ്ട്രോ​ങ് സി​ക്സ് മോ​യി​സ്’ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​മ്പ​യി​​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ന്‍ഷ​നും ന​വം​ബ​ര്‍ 21ന്​ ​ന​ട​ക്കും. ബ​ത്ഹ ഡി ​പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റി​ന്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ജി​ല്ല, സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍, നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ യു​വ പ​ണ്ഡി​ത​ൻ ജം​ഷീ​ർ അ​ലി ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. 25 വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ആ​ദ​രി​ക്കും. കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ന്‍ കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്താ​ന്‍ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ബ​ഷീ​ര്‍ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മൊ​യ്തീ​ന്‍ കു​ട്ടി പൊ​ന്മ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഹാ​ഷിം കു​റ്റി​പ്പു​റം, മൊ​യ്തീ​ന്‍ കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍, ഫൈ​സ​ല്‍ എ​ട​യൂ​ര്‍, മൊ​യ്തീ​ന്‍ കു​ട്ടി പൂ​വാ​ട്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ പൊ​ന്മ​ള, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ല്‍, ദി​ലൈ​പ് ചാ​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണി​യേ​രി, പി.​കെ. യൂ​നു​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് പു​റ​മ​ണ്ണൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​ന്ന​ക്കാ​ട്ടി​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newscampaigngulfconcludes
    News Summary - The Six Moises campaign concludes on Friday.
    Similar News
    Next Story
    X