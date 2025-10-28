Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര​ത്വം ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ - പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര​ത്വം ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ - പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​തേ​ത​ര​ത്വം അ​ത്യ​ന്തം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നൊ​പ്പം മ​തേ​ത​ര​ത്വം ന​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ 33ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ച് മ​തേ​ത​ര​ത്വം കാ​ത്തു​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യം കാ​ണു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഇ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​യൂ​ബ്ഖാ​ൻ പ​ന്ത​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഹ​ക്കിം പാ​റ​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു അ​ടൂ​ർ, അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ഞ്ചാ​ല​ൻ, അ​സാ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല, ഷ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ, ഷ​റ​ഫ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സു​ജു കെ. ​രാ​ജു അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, ചാ​ക്കോ കു​രു​വി​ള എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​ലാ​സ് അ​ടൂ​ർ, സി​യാ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല, എ​ബി കെ. ​ചെ​റി​യാ​ൻ, സൈ​മ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​ബി ടി. ​ബേ​ബി, സാ​ബു ഇ​ടി​ക്കു​ള, ലി​ജു ഏ​നാ​ത്ത്, ഷി​ജോ​യ്, ഷാ​ന​വാ​സ്‌, ന​വാ​സ് ചി​റ്റാ​ർ, എ​ബി ജോ​ർ​ജ്, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. മി​ർ​സ ഷ​രീ​ഫ്, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ബൈ​ജു ദാ​സ്, വി​ജേ​ഷ് ച​ന്ദ്രു, ജോ​ബി ടി. ​ബേ​ബി, മും​താ​സ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ, നാ​ണി, വി​വേ​ക്, ഷ​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ശ്രീ​ധ ടീ​ച്ച​റും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    News Summary - The secularism of the state is under threat - Pazhakulam Madhu
