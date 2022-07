cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ 'ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ള്ളി വി​ക​സ​നം' എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ 130 പ​ള്ളി​ക​ൾ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ 13 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 30 ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ള്ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​റും മ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ചും മ​ദീ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ലും അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മൂ​ന്നും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ, അ​ൽ ജൗ​ഫ്, ജി​സാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടും ത​ബൂ​ക്ക്, അ​ൽ​ബാ​ഹ, ന​ജ്‌​റാ​ൻ, ഹാ​ഇ​ൽ, ഖ​സീം, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രോ പ​ള്ളി​ക​ളു​മാ​ണ്​ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. പൈ​തൃ​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും അ​നു​ഭ​വ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ സൗ​ദി ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ടാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ പ​ള്ളി​യു​ടെ​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​

The second phase of the restoration of the historic mosques has started