cancel By സ്വന്തം ലേഖകൻ ജി​ദ്ദ: മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ‘ഖി​വ’ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം. ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ​യും 50 ശ​ത​മാ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​രാ​റു​ക​ൾ ഖി​വ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

ക​രാ​റു​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡോ​ക്യു​മെൻറ്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​. 2023ലെ ​ഇ​നി​യു​ള്ള ഓ​രോ മൂ​ന്നു​മാ​സ ക​ണ​ക്കി​ൽ ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ​യും മൊ​ത്തം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ എ​ത്ര​ശ​ത​മാ​നം പേ​​രു​ടെ വീ​തം ക​രാ​റു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന സ​മ​യ​ക്ര​മം മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ണ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​ന​വും ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​ന​വും മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ​ത്. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, ക​രാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധു​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​േ​ൻ​റ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ദി, സൗ​ദി​യേ​ത​ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​രാ​റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ക​രാ​ർ ഡോ​ക്യു​മെ​േ​ൻ​റ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യാ​നും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇൗ ​സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​രാ​ർ ഡേ​റ്റ​യു​ടെ സാ​ധു​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ഈ ​സേ​വ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ഥാ​പ​നം തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നോ നി​ര​സി​ക്കാ​നോ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി അ​തി​െൻറ ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളും സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ക​രാ​ർ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡോ​ക്യു​മെ​​ൻ​റ്​ ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. Show Full Article

News Summary -

The second phase of registration of employment contracts on the Khiva platform has begun