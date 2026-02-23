Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 8:09 AM IST

    ആ​ത്മ​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ക​രു​ണ​യു​ടെ​യും പു​ണ്യ​തീ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ത്മ​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ക​രു​ണ​യു​ടെ​യും പു​ണ്യ​തീ​രം
    cancel

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ വി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​റു​മൊ​രു വ്ര​താ​നു​ഷ്ഠാ​ന​മ​ല്ല; അ​ത് ആ​ത്മീ​യ​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്. പ​ട്ടി​ണി​യു​ടെ​യും ദാ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ​യും വേ​ദ​ന​യി​ലൂ​ടെ സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ​യും ക്ഷ​മ​യു​ടെ​യും പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന പു​ണ്യ​കാ​ലം.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് റ​മ​ദാ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. നോ​മ്പ് എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ആ​ത്മ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ പാ​ര​മ്യ​മാ​ണ്. പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യം വ​രെ അ​ന്ന​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ത​​ന്റെ ഇ​ച്ഛ​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. വി​ശ​പ്പി​​ന്റെ ക​ഠി​ന​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യോ വി​ശ​പ്പ​ട​ക്കാ​ൻ വ​ക​യി​ല്ലാ​ത്ത പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​​ന്റെ ആ​ത്മ​വ്യ​ഥ വി​ശ്വാ​സി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ക​രു​ണ​യും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും ഓ​രോ മ​ന​സ്സി​ലും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    റ​മ​ദാ​നി​നെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം അ​ത് ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​വ​ത​രി​ച്ച മാ​സ​മാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി അ​വ​ത​രി​ച്ച ദൈ​വ​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​നും പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഈ ​സ​മ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്നു. ഖു​ർ​ആ​​ന്റെ അ​ർ​ഥ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും അ​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി സ​ൽ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങാ​നു​മു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​മാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി​യി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും മ​ന​സ്സി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ മൃ​ദു​വാ​ക്കു​ക​യും തെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    റ​മ​ദാ​ൻ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ലി​യ നേ​ട്ടം ‘ത​ഖ്‌​വ’​അ​ഥ​വാ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യാ​ണ്. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​​ന്റെ ക​ൽപ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ജീ​വി​തം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സി ത​​ന്റെ നോ​ട്ടം, സം​സാ​രം, ചി​ന്ത എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​മാ​സ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്നു. പ​ര​ദൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും തി​ന്മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന് നാ​വി​നെ ന​ന്മ​യു​ടെ വ​ഴി​യേ ന​ട​ത്താ​ൻ നോ​മ്പ് വി​ശ്വാ​സി​യെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു മാ​റ്റ​മാ​ണ് റ​മ​ദാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ദാ​ന​ധ​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (സ​ദ​ഖ) ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള മാ​സ​മാ​ണി​ത്. ആ​ഡം​ബ​ര പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഇ​ഫ്താ​റു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ന്റെ വി​ശ​പ്പ​ക​റ്റു​ന്ന പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​​ന്റെ രീ​തി​യാ​ണ് മ​നോ​ഹ​രം. അ​ക​ന്നു​പോ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടി​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​നും പി​ണ​ക്കം മ​റ​ന്ന് പ​ര​സ്പ​രം മാ​പ്പു​ന​ൽ​കാ​നും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും ഐ​ക്യ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു.

    റ​മ​ദാ​ൻ എ​ന്ന​ത് ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ആ​രാ​ധ​ന മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ത്മീ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ്. ഈ ​പു​ണ്യ​മാ​സ​ത്തി​ൽ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ന​യ​വും ദ​യ​യും ആ​ത്മീ​യ ക​രു​ത്തും റ​മ​ദാ​നി​ന് ശേ​ഷ​വും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സി​ക്കും ക​ഴി​യ​ണം. ഹൃ​ദ​യം ശു​ദ്ധ​മാ​കു​ക​യും ന​ന്മ​യു​ടെ വി​ള​ക്കു​ക​ൾ നാ​ടെ​ങ്ങും പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പു​ണ്യ​കാ​ല​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റ​ട്ടെ. ന​മ്മു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം നി​റ​യ്ക്കാ​നും സ​ൽ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ൽ ഈ ​മാ​സ​ത്തെ ധ​ന്യ​മാ​ക്കാ​നും ഏ​വ​ർ​ക്കും സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - The sacred shore of purity and compassion
    Similar News
    Next Story
    X