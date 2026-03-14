Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 March 2026 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 8:49 AM IST

    അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​ഞ്ഞു; ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel



    റി​യാ​ദ്: അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​കൂ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ വി​വ​രം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ച​ത്.മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യെ​ങ്കി​ലും, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ലും റി​യാ​ദി​ലെ ന്യൂ ​സ​നാ​ഇ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പ്ര​ത്യേ​ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട്​ ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന്​ അ​യ​വ്​ വ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പു​തി​യ അ​റി​യി​പ്പ്​ എ​ത്തി​യ​ത്. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ ഒ​ട്ടും പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക​രു​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം.സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചാ​ലു​ട​ൻ ജ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലോ സു​ര​ക്ഷി​ത മു​റി​ക​ളി​ലോ അ​ഭ​യം​പ്രാ​പി​ക്ക​ണം. അ​പ​ക​ടം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പ് വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ അ​വി​ടെ തു​ട​രേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നും ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​ക​ളി​ലോ ടെ​റ​സ്സു​ക​ളി​ലോ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.ഗ്ലാ​സ് നി​ർ​മി​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പു​റ​ത്താ​ണു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലോ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മ​റ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലോ അ​ഭ​യം തേ​ട​ണം. അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ടം​കൂ​ടാ​നോ വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നോ ശ്ര​മി​ക്കാ​തെ സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണം.

    യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ഴെ അ​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഒ​തു​ക്കി നി​ർ​ത്ത​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ടം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ റി​യാ​ദ്, മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും, രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ 998 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:civil defenseal kharjgulf news malayalam
    News Summary - The risk of danger in Al Kharj has been eliminated; Civil Defense advises to remain vigilant
    Next Story
    X