Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightശൈ​ത്യ​കാ​ല കുളിരിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 9:00 AM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല കുളിരിൽ യാംബു ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല കുളിരിൽ യാംബു ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ലെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​നാ​യി ക​ട​ൽത്തീര​ങ്ങ​ളും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ങ്ങി. ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തെ ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യാം​ബു​വി​ലെ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വെ​ളു​ത്ത മ​ണ​ൽ പ്ര​ദേ​ശം, തെ​ളി​മ​യാ​ർ​ന്ന നീ​ലി​മ​യാ​ർ​ന്ന ജ​ലം, അ​പൂ​ർ​വ​യി​നം സ​മു​ദ്ര ജീ​വി​ക​ളും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ‘ചെ​ങ്ക​ട​ലി​​ന്റെ മു​ത്ത്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന യാം​ബു സം​യോ​ജി​ത വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. എ​ല്ലാ അ​ഭി​രു​ചി​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി യാം​ബു ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നു​ള്ള കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ത​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ങ് ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ല്ല​സി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശാ​ല​മാ​യ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും ധാ​രാ​ളം ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ഭാ​ത പ്ര​ശാ​ന്ത​ത​യു​ടെ തീ​രം എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ബീ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ്​ യാം​ബു​വി​ലേ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​മു​ഖ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ യാം​ബു വാ​ട്ട​ർ ഫ്ര​ണ്ട് പാ​ർ​ക്ക് ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ധാ​രാ​ളം പേ​ർ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ്‌​കൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ്, സ്‌​നോ​ർ​ക്ക​ലി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യാം​ബു​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ട​ലി​ലെ ആ​ഴം കു​റ​ഞ്ഞ ചി​ല ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ നീ​ന്ത​ലി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യാം​ബു​വി​ൽ പൊ​തു​വെ വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് എ​ന്ന​ത് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    ശീ​ത​കാ​ല​ത്ത് ഇ​വി​ടു​ത്തെ താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് മു​ത​ൽ 26 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്. യാം​ബു​വി​ലെ അ​തി​വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വാ​ട്ട​ർ ഫ്ര​ണ്ട് പാ​ർ​ക്കും റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത​മാ​യ ‘നൗ​റ​സ്’ ദ്വീ​പും യാം​ബു ജ​ലാ​ശ​യ​വും ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ 37 പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഹ​ഠാ​ദാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഊ​ർ​ജ, പ​രി​സ്ഥി​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വു​റ്റ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച് വെ​ച്ച​തി​ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം യാം​ബു വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് നേ​ര​ത്തേ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yambuRed SeaSaudi Arabia
    News Summary - The Red Sea beaches of Yambu in the cold of winter
    Similar News
    Next Story
    X