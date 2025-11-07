Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 9:54 AM IST

    ജ​ന​ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഭ​യ​ക്കു​ന്നു -മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ

    ജ​ന​ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഭ​യ​ക്കു​ന്നു -മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഭ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മ്മാ​ർ​ജ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​മ്മാ​മി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ദ​മ്മാം റോ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. വാ​ഹി​ദ് കാ​ര്യ​റ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ജ​ൻ ക​ണി​യാ​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​മാ​സം 21ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മെ​ഗാ​ഷോ ആ​യ ‘റി​ഥം ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്​​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​ജു വ​ർ​ക്കി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​രു​ൺ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, പ്രി​ജി കൊ​ല്ലം, ശ്രീ​കു​മാ​ർ വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ജാ​ബി​ർ, റി​യാ​സ്, ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, സാ​ബു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു, ര​ഞ്ജി​ത, പ്ര​വീ​ൺ, ഷീ​ബ സാ​ജ​ൻ, വി​നീ​ഷ്, റ​ഷീ​ദ് പു​ന​ലൂ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ നി​ല​മേ​ൽ, ഉ​ണ്ണി പൂ​ച്ചെ​ടി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:activitiesSaudi Arabiapublic welfare
    News Summary - The opposition is afraid of public welfare activities - Muhammad Muhsin MLA
