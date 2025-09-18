Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘തവക്കൽന’ ആപ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:59 PM IST

    ‘തവക്കൽന’ ആപ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 3.4 കോടിയിലെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    * നൂതന രൂപകൽപനയോടെ ‘ഇന്റർ ഫേസ്’ വികസിപ്പിച്ച് ആയിരത്തിലധികം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾക്ക് അപ് വഴിയൊരുക്കുന്നു
    ‘തവക്കൽന’ ആപ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 3.4 കോടിയിലെത്തി
    cancel

    യാംബു: സൗദിയിലെ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി സൗദി ഡാറ്റ ആൻറ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രൂപകൽപന ചെയ്ത ‘തവക്കൽന’ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 3.4 കോടിയായി ഉയർന്നു. ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദൈനംദിന ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള അവരുടെ ‘ആക്‌സസ്’ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗുണപരമായ പരിഷ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    ആപ് വഴി ലഭ്യമായ 1,000ത്തിലധികം സേവനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സമഗ്രമായ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ നൂതന രൂപകൽപന ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ സംയോജിപ്പിക്കുകയും നൂതന രൂപകൽപനയോടെ ‘ഇന്റർഫേസ്’ വികസിപ്പിച്ച് ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നന്നാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളുമായി യോജിക്കുകയും ഡാറ്റ, എ.ഐ എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ അതിന്റെ പങ്ക് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    സാങ്കേതികവിദ്യ, നിറങ്ങൾ, സുഗമമായ ബ്രൗസിംഗ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ആകർഷകമായ കലാപരമായ രൂപകൽൽപന പുതിയ തവക്കൽന ഇന്റർഫേസിൽ ഉണ്ട്. മെനുകളും വിഭാഗങ്ങളും പുനഃക്രമീകരിച്ചു. കൂടാതെ സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇത് സമയവും പരിശ്രമവും ലാഭിക്കുന്നു, ഉപയോക്തൃ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്ന ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളി ലേക്ക് വേഗത്തിൽ ആക്‌സസ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ദൈനംദിന കൂട്ടാളിയായും ശ്രദ്ധേയവും വ്യതിരിക്തവുമായ അപ് ആയി തവക്കൽന ഇതിനകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

    ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രാർഥന സമയങ്ങൾ തവക്കൽന വഴി അറിയാം. സർക്കാർ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുടെ ഒരു പാക്കേജ് അപ്‌ഡേറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷയുടെയും സ്വകാര്യതയുടെയും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ആപ് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

    വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ഏകീകൃതവും സുരക്ഷിതവും സമഗ്രവുമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്ന നിലയിൽ, വിവിധ വികസനപരവും സുപ്രധാനവുമായ മേഖലകളിലെ സർക്കാർ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് സുഗമമാക്കുന്നതിലൂടെ സൗദിയിൽ താമസിക്കുന്ന വരുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് തവക്കൽന വഴിവെക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mobile appdatanumberReachedcroresDigital Servicesusers
    News Summary - The number of users of the 'Tavakkalana' app has reached 3.4 crore
    Similar News
    Next Story
    X