cancel By അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ തു​റ​ക്ക​ൽ ജി​ദ്ദ: ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സു​ഡാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും എ​ണ്ണം 7,839 ആ​യി. ഇ​തി​ൽ 247 പേ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും 7,592 പേ​ർ 110 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​ണ്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​പ്ര​കാ​രം സ്വ​ന്തം ക​പ്പ​ലു​ക​ളും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​യ​ച്ചാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഇ​ത്ര​യും പേ​രെ സു​ഡാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സ്വ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും അ​തീ​വ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ‘അ​മാ​ന’ ‘ത്വാ​ഇ​ഫ്’ എ​ന്നീ ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലാ​യി 1,765 പേ​രെ​യാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഈ​ജി​പ്ത്, ഇ​റാ​ഖ്, തു​നീ​ഷ്യ, സി​റി​യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യ​മ​ൻ, എ​റി​ത്രി​യ, സൊ​മാ​ലി​യ, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, കൊ​മോ​റോ​സ്, നൈ​ജീ​രി​യ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ, മ​ലേ​ഷ്യ, കെ​നി​യ, താ​ൻ​സാ​നി​യ, അ​മേ​രി​ക്ക, ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്, ബ്ര​സീ​ൽ, യു.​കെ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ്, സ്വീ​ഡ​ൻ, കാ​ന​ഡ, കാ​മ​റൂ​ൺ, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്ക്, ജ​ർ​മ​നി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണി​വ​ർ. സൗ​ദി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ സു​ഡാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ Show Full Article

The number of people rescued by Saudi Arabia from Sudan has reached 7,839.