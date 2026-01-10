Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദ് സീസൺ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:55 AM IST

    റിയാദ് സീസൺ ആഘോഷങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം 1.2 കോടി കവിഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദ് സീസൺ ആഘോഷങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം 1.2 കോടി കവിഞ്ഞു
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദ്​ സീ​സ​ൺ ആ​ഘോ​ഷവേ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ആ​റാ​മ​ത്​ റി​യാ​ദ് സീ​സ​ൺ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ര​വേ ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1.2 കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു. പൊ​തു​വി​നോ​ദ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തു​ർ​ക്കി ആ​ല​ശൈ​ഖ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം. മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ലോ​ക​ത്തെ​യും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​നോ​ദ സീ​സ​ൺ എ​ന്ന സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്​ ഇ​തോ​ടെ റി​യാ​ദ്​ സീ​സ​ണ്​ കൈ​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​നോ​ദം, ക​ല, ക​ച്ചേ​രി​ക​ൾ, നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സീ​സ​ൺ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം, വി​നോ​ദ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​െൻറ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, സൗ​ദി​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള റി​യാ​ദി​െൻറ ക​ഴി​വ് എ​ന്നി​വ​യെ ഈ ​ക​ണ​ക്ക് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​തു​വി​നോ​ദ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ബൊ​ളി​വാ​ഡ് വേ​ൾ​ഡി​ൽ. ഈ ​ഒ​രൊ​റ്റ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക​ലാ​പ​ര​വും നാ​ട​ക​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ച്ചേ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ബൊ​ളി​വാ​ഡ് സി​റ്റി​യും ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​ണെ​ന്നും പൊ​തു​വി​നോ​ദ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളു​മു​ള്ള ‘ദ ​ഗ്രോ​വ്സ്’, വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ആ​ഡം​ബ​ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര റെ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത ‘വി​യ റി​യാ​ദ്’ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​നോ​ദ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ് സീ​സ​ൺ ആ​റാം പ​തി​പ്പി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഷോ​ക​ളും തു​ട​രു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ റി​യാ​ദി​െൻറ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​നോ​ദ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​െൻറ സാ​ന്നി​ധ്യം, ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് എ​ണ്ണം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​തു​വി​നോ​ദ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsRiyadh seasongulf news malayalam
    News Summary - The number of people participating in Riyadh Season celebrations exceeds 12 million
    Similar News
    Next Story
    X