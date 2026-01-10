റിയാദ് സീസൺ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം 1.2 കോടി കവിഞ്ഞുtext_fields
റിയാദ്: ആറാമത് റിയാദ് സീസൺ ആഘോഷങ്ങൾ തുടരവേ ഇതുവരെ പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം 1.2 കോടി കവിഞ്ഞു. പൊതുവിനോദ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ തുർക്കി ആലശൈഖ് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇക്കാര്യം. മിഡിലീസ്റ്റ് മേഖലയിലെയും ലോകത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ വിനോദ സീസൺ എന്ന സ്ഥാനമാണ് ഇതോടെ റിയാദ് സീസണ് കൈവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിനോദം, കല, കച്ചേരികൾ, നാടകങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്രമായ അനുഭവത്തിൽ സീസൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം, വിനോദ ഉള്ളടക്കത്തിെൻറ ഗുണനിലവാരം, സൗദിക്കകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള റിയാദിെൻറ കഴിവ് എന്നിവയെ ഈ കണക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പൊതുവിനോദ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. സീസണിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ബൊളിവാഡ് വേൾഡിൽ. ഈ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഒന്നിലധികം സംസ്കാരങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രധാന പരിപാടികൾ, കലാപരവും നാടകപരവുമായ പ്രകടനങ്ങൾ, കച്ചേരികൾ എന്നിവക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ബൊളിവാഡ് സിറ്റിയും ജനപ്രിയമാണെന്നും പൊതുവിനോദ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അനുഭവങ്ങളും പ്രകൃതിദത്ത ചുറ്റുപാടുകളുമുള്ള ‘ദ ഗ്രോവ്സ്’, വ്യത്യസ്തമായ ആഡംബര അനുഭവങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര റെസ്റ്റോറൻറുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ‘വിയ റിയാദ്’ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ വിനോദ ഓപ്ഷനുകളുടെ വൈവിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ സന്ദർശകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.
റിയാദ് സീസൺ ആറാം പതിപ്പിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പരിപാടികളും ഷോകളും തുടരുന്നു. ആഗോള വിനോദ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ റിയാദിെൻറ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിനോദ ഉള്ളടക്കത്തിെൻറ സാന്നിധ്യം, ഇടപെടൽ, ഗുണനിലവാരം എന്നിവയിൽ റെക്കോർഡ് എണ്ണം കൈവരിക്കുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് പൊതുവിനോദ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.
