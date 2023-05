സൗദിയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 94.3 ശതമാനമായി ഉയർന്നു

cancel By സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ: ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സി​ന്റെ (ജി.​എ.​എ​സ്.​ടി.​എ.​ടി) ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2022ൽ 94.3 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 2022ലെ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള വി​വ​ര വി​നി​മ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ് ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ. ഇ​ത് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 15 വ​യ​സ്സും അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​മു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്ക് 94.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2021നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 1.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ നി​ര​ക്ക് 95 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടേ​ത് 93.3 ആ​ണ്. സൗ​ദി​ക​ൾ 93.6 ശ​ത​മാ​ന​വും സൗ​ദി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​രി​ൽ 95.2 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ത​മാ​നം 96.5 ഉം ​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഉ​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ത​മാ​നം 57.4ഉം ​ആ​യി​രു​ന്നു. 2022ൽ ​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച 15 വ​യ​സ്സും അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്ക് 49.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. സൗ​ദി​ക​ൾ 55.1 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ 40.08 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. 2022ൽ ​ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ 97.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന 15 വ​യ​സ്സും അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​ർ​വ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത് മൊ​ത്തം ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ 92.8 ശ​ത​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ നി​ര​ക്ക് 92.9 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ നി​ര​ക്ക് 92.6 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വ​ഴി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നി​ര​ക്ക് 2022ലെ ​മൊ​ത്തം ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ 59.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. പു​രു​ഷ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ളു​ടെ ശ​ത​മാ​നം 58.8 ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വ​ഴി​യു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ൾ 60.9 ആ​ണ്. ഇ​ൻ​റ​ർ​നെ​റ്റ് വ​ഴി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഷൂ​സും സ്പോ​ർ​ട്സ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. Show Full Article

The number of internet users in Saudi has increased to 94.3 percent