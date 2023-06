cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജി​ദ്ദ: മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ വ​ര​വ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം​വ​രെ ക​ര, വ്യോ​മ ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ 1,98,670 പേ​ർ മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി ഹ​ജ്ജ്- ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ 1,24,946 പേ​ർ മ​ദീ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി​യും 7,100 പേ​ർ ക​ര​മാ​ർ​ഗ​വും എ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ്. ഇ​ന്തോ​നോ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ. 40,364 പേ​ർ ഇ​ന്തോ​നോ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 27,789 പേ​രു​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ്.

പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 26,749 പേ​രും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് 13,734 പേ​രും ഇ​റാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 13,004 പേ​രും എ​ത്തി​യ​വ​രി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ 20,000 പേ​ർ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​താ​യും ഹ​ജ്ജ്- ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ണ​ക്കി​ലു​ണ്ട്. Show Full Article

The number of Hajj pilgrims in Madinah is around two lakh