cancel By അബ്​ദുറഹ്​മാൻ തുറക്കൽ ജിദ്ദ: ഹജ്ജ്​ തീർഥാടകർക്കായി അംഗീകരിച്ച കോവിഡ്​ പ്രതിരോധ വാക്​സിനുകളുടെ എണ്ണം പത്തായി. അവയുടെ പേരും ഡോസുകളുടെ എണ്ണവും​ ​സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു. ഹജ്ജിനെത്തുന്ന തീർഥാടകർ സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച കോവിഡ്​ പ്രതിരോധ വാക്​സിനെടുത്തിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയെ തുടർന്നാണ്​ അംഗീകൃത വാക്​സിനുകളുടെ പേരും ഡോസുകളുടെ എണ്ണവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അതി​െൻറ വെബ്​സൈറ്റിൽ 'ദൈവത്തി​െൻറ അതിഥികളുടെ ആരോഗ്യം' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നത്. ഹജ്ജ്, ഉംറ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വരുന്നവർക്കുള്ള ആരോഗ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മന്ത്രാലയ വെബ്​സൈറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർഥാടകർ 65 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരായിരിക്കണം, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച കോവിഡ് കുത്തിവെപ്പുകളോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പും​ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം, രാജ്യത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പ് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലം (പി.സി.ആർ) സമർപ്പിച്ചിക്കണം എന്നിവ ഈ വർഷം വിദേശത്ത്​ നിന്ന് ഹജ്ജിനെത്തുന്നവർക്കുള്ള കർശന ​​ നിബന്ധനകളാണ്​.

അംഗീകൃത വാക്​സിനുകളും ഡോസുകളുടെ എണ്ണവും:

1.ഫൈസർ-ബയോൺടെക് (രണ്ട് ഡോസുകൾ) 2. മോഡേണ (രണ്ട് ഡോസുകൾ), 3. ഓക്സ്ഫോർഡ്-ആസ്ട്രസെനെക്ക (രണ്ട് ഡോസുകൾ) 4. ​ജോൺസൻ ആൻഡ് ജോൺസൻ (ഒരു ഡോസ്) 5. കോവോവാക്സ് (രണ്ട് ഡോസുകൾ) 6. നോവാക്സോവിഡ് (രണ്ട് ഡോസുകൾ) 7. സിനോഫാർമ ( രണ്ട് ഡോസ്) 8. സിനോവാക് (രണ്ട് ഡോസ്) 9. കോഫാക്​സിൻ (രണ്ട് ഡോസ്) 10. സ്​പുട്​നിക് (രണ്ട് ഡോസ്)

The number of approved Covid vaccines to be taken by Hajj pilgrims has increased to ten