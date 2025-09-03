Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    3 Sept 2025 9:00 AM IST
    3 Sept 2025 9:00 AM IST

    'ചി​ല്ലി​ട്ട​മു​റി​ക​ൾ' നോ​വ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ചി​ല്ലി​ട്ട​മു​റി​ക​ൾ നോ​വ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ത​ബൂ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് ര​ചി​ച്ച 'ചി​ല്ലി​ട്ട മു​റി​ക​ൾ' നോ​വ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽനി​ന്ന്

    ത​ബൂ​ക്ക്: ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ടി​ന്റെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡെ​സ്റ്റി​നി ബു​ക്സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 'ചി​ല്ലി​ട്ട മു​റി​ക​ൾ' എ​ന്ന നോ​വ​ൽ ത​ബൂ​ക്കി​ലെ മ​ദീ​ന റോ​ഡ് റി​സോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് അ​റീ​ന​യി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ത​ബൂ​ക്ക് ഓ​ച്ചി​റ ക​ലാ​കേ​ന്ദ്രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണം ഫെ​സ്റ്റി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പി​ക സാ​ജി​ത ക​ണി​യാ​പു​രം പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കു​ള​ത്തൂ​പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് എ​ൻജി​നീ​യ​ർ ഇ.​ടി.​എ​സ്.​ടി നി​യോം സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ​യാ​മി പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ത​ബൂ​ക്കി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ നോ​വ​ലാ​ണി​ത്.

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ, ഉ​ബൈ​സ് മു​സ്ത​ഫ, സ​ജീ​ർ വാ​ഴ​പ്പ​ണ, സ​ജീ​ബ് അ​ൽ​അം​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം ജ​ബാ​പ്പു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സാ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജാ​ബി​ർ ചെ​റൂ​പ്പ, സ​ൻ​ഹീ​ർ വ​യ​നാ​ട്, റി​ജാ​സ് കു​റ്റി​യാ​ടി, ഹാ​ശിം ക്ലാ​പ്പ​ന, സ​ദ​ഖ​ത്തു​ള്ള ചെ​റൂ​പ്പ, ഷ​മീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ഇ.​പി.​എം അ​ൻ​വ​ർ, ബ​ഷീ​ർ കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    യൂ​സു​ഫ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    The novel 'Chillittamurikal' was published
    X