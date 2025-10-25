Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘ഫ്യൂച്ചർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:07 PM IST

    ‘ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്’ ഒമ്പതാം എഡിഷൻ തിങ്കൾ മുതൽ റിയാദിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒക്ടോബർ 30 വരെ നീളും; ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകർ, സി.ഇ.ഒമാർ, നയരൂപകർത്താക്കൾ തുടങ്ങിവയവർ പങ്കെടുക്കും
    ‘ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്’ ഒമ്പതാം എഡിഷൻ തിങ്കൾ മുതൽ റിയാദിൽ
    cancel
    camera_alt

    2024ൽ നടന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എട്ടാം എഡിഷൻ പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    റിയാദ്: ആഗോള നിക്ഷേപ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉച്ചകോടികളിലൊന്നായ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ (എഫ്.ഐ.ഐ) ഒമ്പതാം എഡിഷൻ ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 30 വരെ റിയാദിൽ നടക്കും. കിങ് അബ്ദുൽഅസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളന കേന്ദ്രമാണ് ഈ ആഗോള സംഗമത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

    എഫ്.ഐ.ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ ഇത്തവണത്തെ വിഷയം ‘സമൃദ്ധിയുടെ താക്കോൽ: വളർച്ചയുടെ പുതിയ അതിർത്തികൾ തുറക്കൽ’ എന്നതാണ്. ആഗോള നിക്ഷേപ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണിത്. സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയുടെ വഴികൾ തുറക്കുക, നവീകരണത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, മനുഷ്യരാശിയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിന് ശക്തിപകരുന്ന ഭാവിക്കായി മൂലധനം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

    ഒക്ടോബർ 27ന് നടക്കുന്ന എഫ്.ഐ.ഐ9 പ്രീ-സമ്മിറ്റ് ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകർ, സി.ഇ.ഒമാർ, നയരൂപകർത്താക്കൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമുള്ള കോൺക്ലേവുകൾക്ക് വേദിയാകും. പ്രധാന സമ്മേളനത്തിന് ഒരു പരിഹാരഅധിഷ്ഠിത അജണ്ട സജ്ജമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിലെ പ്രധാന സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ, ബിസിനസ്, സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുകയും നിക്ഷേപത്തിന്റെയും നയത്തിന്റെയും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഒക്ടോബർ 30ന് നടക്കുന്ന നിക്ഷേപ ദിനം ലോകത്തിലെ മറ്റ് നിക്ഷേപ ഇവന്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കരാറുകൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വേദി കൂടിയാണ്. ഇവിടെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ, ഹൈപ്പർ ഗ്രോത്ത് സംരംഭങ്ങൾ, അടുത്ത തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഡെമോകൾ, ആഗോള സ്ഥാപകരുമായും ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർമാരുമായുള്ള ഉന്നതതല നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് എന്നിവ നടക്കും.

    വളർച്ച അസമത്വവും വിഭവ ദൗർലഭ്യതയും വർധിപ്പിക്കുന്ന ‘പുരോഗതിയുടെ വിപരീതഫലം’, നവീകരണത്തിന്റെ വേഗത നിലനിർത്താൻ നയങ്ങൾക്കും തന്ത്രങ്ങൾക്കും സാധിക്കാത്ത ‘നവീകരണത്തിന്റെ വിപരീതഫലം’, ആഗോള സംയോജനം തന്നെ ശിഥിലീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ‘ഖണ്ഡനത്തിന്റെ വിപരീതഫലം’ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സങ്കീർണമായ വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളായി കണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് എഫ്.ഐ.ഐ9-ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

    എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ സമൃദ്ധമായ ഭാവികെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമായ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഈ ഉച്ചകോടി ശ്രമിക്കും. എ.ഐയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമതാ വിപരീതഫലം, അസമത്വത്തിനിടയിലെ ധനസമ്പാദനം, ഹരിത സംക്രമണത്തിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ തർക്കം, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഡാറ്റാ ശേഖരണം, സംരക്ഷണ നയങ്ങൾക്കിടയിലെ പുതിയ വിതരണ ശൃംഖലകൾ, ആഗോള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് (പി.ഐ.എഫ്) ആണ് എഫ്.ഐ.ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപക പങ്കാളി. അമേരിക്കയിലെ സൗദി അംബാസഡർ റീമ ബിൻത് ബന്ദർ അൽസഊദ്, മുൻ ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സെനറ്റർ മാറ്റിയോ റെൻസി, ഇമാർ സ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് അൽ അബ്ബാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ എഫ്.ഐ.ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ആഗോള സഹകരണത്തിനുള്ള വേദികളായ എക്സ്ചേഞ്ച്, എഫ്.ഐ.ഐ വെഞ്ച്വർ പ്രോഗ്രാം, ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത റിപ്പോർട്ടുകളുള്ള തിങ്ക് എന്നിവയും എഫ്.ഐ.ഐ9-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എ.ഐ ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സുസ്ഥിരത തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ‘ദി 1500’ എന്ന എക്സിക്യൂട്ടിവുകളുടെയും ഗവേഷകരുടെയും കമ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് 2025-ലെ അംഗത്വം ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി fii-institute.org വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadhSaudi NewsInvestment meetFuture Investment Initiative
    News Summary - The ninth edition of the ‘Future Investment Initiative’ begins in Riyadh on Monday
    Similar News
    Next Story
    X