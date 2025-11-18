Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:37 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:37 PM IST

    മരണം വഴിമാറിയ രാത്രി: ഡ്രൈവറുടെ അരികിലെ ഇരിപ്പ് 24-കാരനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ശുഹൈബിന് രക്ഷയായി

    മാതാപിതാക്കളടക്കം ആറ് ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു
    അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ശുഹൈബ്

    Listen to this Article

    മദീന: മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുണ്ടായ ബസ് ദുരന്തത്തിൽ 24 കാരനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ശുഹൈബിന് ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയത് യാത്രയിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്നതിനാൽ. എന്നാൽ ഈ ദാരുണമായ ദുരന്തത്തിൽ ശുഹൈബിന് നഷ്ടമായത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളടക്കം ആറ് അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയാണ്. 45 തീർഥാടകർ അഗാധമായ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ശുഹൈബ് സമയം കളയാനും ഉറങ്ങാതിരിക്കാനുമായി ഡ്രൈവറുടെ അടുത്ത മുൻസീറ്റിലേക്ക് മാറിയിരുന്നത്. അൽപസമയത്തിനകം, അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ഒരു ഡീസൽ ടാങ്കർ ബസ്സിലിടിച്ചതോടെ സംഭവിച്ച വൻ തീപിടിത്തം നിമിഷങ്ങൾക്കകം വാഹനത്തെ പൂർണമായി വിഴുങ്ങി. കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഉണർന്നിരുന്ന ശുഹൈബും ഡ്രൈവറും ജനലിലൂടെ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവർ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുംമുമ്പ് 45 പേരും വെന്തുമരിച്ചു.

    ദുരന്തം നടന്ന ശേഷം പുലർച്ചെ 5.30 ഓടെ ശുഹൈബ് തങ്ങളെ വിളിച്ചതായി ഹൈദരാബാദിലെ ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബന്ധു മുഹമ്മദ് തഹ്സീൻ പറഞ്ഞു. 'താൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും എന്നാൽ മറ്റെല്ലാവരും കത്തുകയാണെന്നും അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവനുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി അറിഞ്ഞു' - തഹ്സീൻ പറഞ്ഞു.

    നടരാജ് നഗർ, ജിറ സ്വദേശിയായ ശുഹൈബിന് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നഷ്ടമായത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ മുഹമ്മദ് ഖാദർ (56), ഗൗസിയ ബീഗം (46) എന്നിവരും, മുത്തശ്ശനും മറ്റ് കസിൻസുമുൾപ്പെടെ ആറ് കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടത്. ശുഹൈബിൻ്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ സമീർ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മക്കയിൽ തങ്ങിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

    ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ കനത്ത ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വരുന്ന ശുഹൈബ് നിലവിൽ മദീനയിലെ സൗദി ജർമ്മൻ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.


    News Summary - The night death took its toll: Sitting next to the driver saved 24-year-old Muhammad Abdul Shuhaib
