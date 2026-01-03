Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    3 Jan 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 7:46 AM IST

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം -കെ.​എം.​സി.​സി

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം -കെ.​എം.​സി.​സി
    ജി​ദ്ദ: വി​ക​സ​ന​രം​ഗ​ത്ത്‌ പി​ന്നാ​ക്കം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യോ​ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ‍സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 202 ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ര​ണ്ട് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ മാ​ത്രം നി​യ​മി​ച്ച​ത് ജി​ല്ല​യോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ്.

    പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

