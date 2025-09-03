Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    3 Sept 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 8:10 AM IST

    ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റിന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തിന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത -കേ​ളി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം

    ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റിന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തിന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത -കേ​ളി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം
    കേ​ളി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ് : കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​രിന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തിന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് കേ​ളി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ന​ൽ​കു​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​ക സം​സ്ഥാ​നം നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ൻ​പ​ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി കേ​ര​ളം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന​വും, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും രാ​ജ്യ​ത്തിന്റെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​നീ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജെ​റി തോ​മ​സ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), നി​സാ​ർ റാ​വു​ത്ത​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)


    യൂ​ണി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തീ​ക ഞെ​രു​ക്ക​ത്തി​ലും കേ​ര​ളം സ​മ​ഗ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലും കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ന​ത് വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചും പൊ​തു​ക​ടം കു​റ​ച്ചും, ദാ​രി​ദ്രം നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്തും കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ലോ​ക​ത്തി​നും ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ട​ത് ബ​ദ​ൽ എ​ങ്ങി​നെ ആ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ കാ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​പെ​ടാ​തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​രെ പോ​ലും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും നേ​ര​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ക്ഷേ​മം മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​രിന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ​റി തോ​മ​സ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ച് ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ട​രാ​ജ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ റാ​വു​ത്ത​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ​വ​ര​വ് ചി​ല​വ് ക​ണ​ക്കും, കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ച് യൂ​നി​റ്റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​തി​നൊ​ന്ന് പേ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നി​സാ​ർ റാ​വു​ത്ത​ർ, അ​നീ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, മോ​ഹ​ന​ൻ, മു​ജീ​ബ്,ബാ​ബു ജ​നാ​ർ​ദ്ദ​ന​ൻ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​നീ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജെ​റി തോ​മ​സ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), നി​സാ​ർ റാ​വു​ത്ത​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡന്റു​മാ​രാ​യി ന​ട​രാ​ജ​ൻ, ഗോ​പി, ജോ​യന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി നൗ​ഷാ​ദ് ഗു​വ​യ്യ, നൗ​ഷാ​ദ് ദു​ർ​മ, ജോ​യന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ നാ​സ​ർ റു​വൈ​ദ, ക​മ്മ​ിറ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഷാ​ബു ജ​നാ​ർ​ദ്ദ​ന​ൻ,ശ്യാം,​ലാ​ൽ,സ​ക്കീ​ർ,മ​ഹ​മൂ​ദ്, സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ,സു​രേ​ഷ്,ഷി്നു ​മാ​ത്യു, വി​ജേ​ഷ് എ​ന്നീ 17 അം​ഗ ക​മ്മ​ിറ്റി​യെ സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ന​ട​രാ​ജ​ൻ, രാ​ജേ​ഷ്, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം, ഷ​മീ​ർ പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ, നി​സാ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ല​യി​ൽ, അ​നീ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി, ശ്യാം, ​നൗ​ഷാ​ദ്, അ​നീ​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക​മ്മ​ിറ്റി, നൗ​ഷാ​ദ്,ഷാ​ബു, അ​ഭി​ലാ​ഷ് മി​നു​ട്സ് ക​മ്മ​ിറ്റി, ജെ​റി തോ​മ​സ്, മോ​ഹ​ന​ൻ, ബാ​ബു പ്ര​മേ​യ ക​മ്മ​റ്റി നാ​സ​ർ, വി​ജേ​ഷ്, ഷി​നു മാ​ത്യു ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ​ബ്ക​മ്മ​ിറ്റി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ​പി​എം സാ​ദി​ഖ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്, ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത് കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം കാ​ഹിം ചേ​ളാ​രി, കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​ിറ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച്ച​പു​രം, നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ്, കി​ഷോ​ർ ഇ ​നി​സാം, ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. നാ​സ​ർ ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ഗു​വ​യ്യ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പു​തി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:GovernmentconferenceKeli Musahmia areagulf news malayalam
    News Summary - The necessity of the continuation of the current government - Keli Musahmia Area Conference
