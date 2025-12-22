Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 8:59 AM IST

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി പേ​ര് മാ​റ്റ​രു​ത് -മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ്​​റ്റ​ഡി സെൻറ​ർ

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി പേ​ര് മാ​റ്റ​രു​ത് -മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ്​​റ്റ​ഡി സെൻറ​ർ
    ദ​മ്മാം: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​ര് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​രി​​ന്റെ നീ​ക്കം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ്​​റ്റ​ഡി സെൻറ​ർ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ഗ്രാ​മീ​ണ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സെ​ന്റ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​ര് മാ​റ്റു​ന്ന​ത് അ​തി​​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും ആ​ത്മാ​വി​നെ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്. ദ​രി​ദ്ര​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​ര് നീ​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും സെൻറ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​ര് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണം എ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ്​​റ്റ​ഡി സെൻറ​ർ ദ​മ്മാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് ഉ​ള​ളാ​ടം​കു​ന്ന്. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ദീം കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​ത്യ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​ക്ക് ഇ​മെ​യി​ലാ​യി നി​വേ​ദ​നം അ​യ​ച്ചു.

