Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 21 Sept 2025 1:09 PM IST
    date_range 21 Sept 2025 1:09 PM IST

    പു​രാ​ത​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കും മ​നു​ഷ്യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച്ച​യാ​യി ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ

    പു​രാ​ത​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കും മ​നു​ഷ്യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച്ച​യാ​യി ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ
    ത​ബൂ​ക്കി​ലെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ത​ബൂ​ക്ക്: ഭൂ​മി​യു​ടെ പു​രാ​ത​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കും മ​നു​ഷ്യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച്ച​യാ​യി ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    542 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന പാ​റ​ക​ളും ചു​വ​ന്ന മ​ണ​ലും നി​റ​ഞ്ഞ ത​ബൂ​ക്കി​ലെ 'ഷി​ഗ്രി' എ​ന്ന പേ​രി​ല​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ ഭൂ​മി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യ​മാ​യി വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി ജി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്സ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഇ​ബ്നു ല​ബൂ​ണി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ ഒ​രു 'തു​റ​ന്ന ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര മ്യൂ​സി​യ​മാ​ണ്'. സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന പാ​റ​ക​ളു​ടെ ശേ​ഷി പ്പു​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും കൊ​ണ്ട് കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത അ​തു​ല്യ​മാ​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​സ്‌​മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച്ച​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ, ഗു​ഹ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഒ​രു ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യാ​ണ് വി​വി​ധ​പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ശാ​സ്ത്രീ​യ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം, പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഹി​മ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ത്തി​നും ഇ​വ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും, മ​ണ​ൽ​ക്ക​ല്ലു​ക​ളും പാ​റ​ക​ളും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​ക്കും കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ​ക്കും അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ചി​ല ജി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    മ​നു​ഷ്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഒ​രു പൗ​രാ​ണി​ക രേ​ഖ​യും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​രാ​ത​ന നി​വാ​സി​ക​ൾ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളെ അ​ഭ​യ​ത്തി​നും വെ​ള്ള​ത്തി​നു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പാ​റ​ക​ളി​ൽ പൂ​ർ​വീ​ക​ർ കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ​ല പ്ര​ദേ​ശ ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണാം. സിം​ഹ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ന​ക​ൾ, മാ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ​കാ​ല മ​നു​ഷ്യ​രും അ​വ​രു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഷി​ഗ്രി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഷ​യ​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ബൂ​ക്ക് ന​ഗ​ര​ത്തോ​ട​ടു​ത്തു​ള്ള വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ഇ​ട​മാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

