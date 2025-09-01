Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:47 AM IST

    അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പക്ഷി​ക​ൾ കൂ​ടൊ​രു​ക്കു​ന്ന അ​സീ​റി​ലെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ

    വം​ശ​നാ​ശ​ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന 'അ​സീ​ർ മാ​ഗ്‌​പി' എ​ന്ന പ​ക്ഷി സൗ​ദി​യി​ൽ കൂടുതലായി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്
    Various views of the Asir Magpie birds
    'അ​സീ​ർ മാ​ഗ്‌​പി' പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    അ​സീ​ർ: സൗ​ദി​യി​ൽ മാ​ത്രം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പക്ഷി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​ക്ക് - പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 'അ​സീ​ർ മാ​ഗ്‌​പി' എ​ന്ന പ​ക്ഷി ഇ​പ്പോ​ൾ വം​ശ​നാ​ശ​ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​ന​മാ​ണ്. അ​റേ​ബ്യ​ൻ മാ​ഗ്‌​പി എ​ന്ന പേ​രി​ലും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ​ക്ഷി സൗ​ദി​യു​ടെ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ്, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 100 ജോ​ഡി 'അ​സീ​ർ മാ​ഗ്‌​പി' ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള 499 പ​ക്ഷി ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണ​മാ​യ 'മാ​ഗ്‌​പി' രാ​ജ്യ​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് 2021 ൽ '​അ​രാം​കോ' ക​മ്പ​നി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 'സൗ​ദി​യി​ലെ പ​ക്ഷി​ക​ൾ' (ബേ​ർ​ഡ്സ് ഇ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ) എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​ള്ള വ​ലി​യ ജൈ​വ സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​വി​ടത്തെ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ അ​നു​കൂ​ല​ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളെ​യും മ​റ്റു വ​ന്യ ജീ​വി​ക​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ത​ന്നെ ഇ​ണ​ങ്ങി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശാ​ട​ന​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ട്. ഉ​യ​ർ​ന്ന കു​ന്നി​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന 86 ഇ​നം പ​ക്ഷി​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി​ക്കും മ​റ്റു പ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വേ​റി​ട്ട പ​ല സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മു​ള്ള ഈ ​പ​ക്ഷി​യെ അ​തി​ന്റെ ശ്രു​തി​മ​ധു​ര​മാ​യ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് 'മാ​ഗ്‌​പി' എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പും നി​റ​മു​ള്ള തൂ​വ​ലു​ക​ളും, സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ജു​നൈ​പ്പ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കേ​ഷ്യ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മിക്കു​ന്ന വ​ലി​യ, താ​ഴി​ക​ക്കു​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള കൂ​ടും കൊ​ണ്ട് ഇ​തി​നെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യും. 'ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ ദി ​ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് നേ​ച​ർ അ​തോ​റി​റ്റി' യും ​മാ​ഗ്‌​പി ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​യു​ടെ വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി​യെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. 200 മാ​ഗ്‌​പി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​വ​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് പ്ര​ധാ​ന ഭീ​ഷ​ണി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ​മാ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും പ​ക്ഷി നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധർ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന താ​പ​നി​ല​യും വ​ര​ണ്ട കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും കാ​ര​ണം അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ന്ന​വും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തും പ​ക്ഷി​ക​ളെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കൂ​ടൊ​രു​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പ്ര​ജ​ന​നം ന​ട​ത്താ​നും പ​റ്റു​ന്ന 'ജൂ​നൈ​പ്പ​ർ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സു​ല​ഭ​മാ​യുണ്ട്. മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വും ത​ണു​പ്പും മി​ത​മാ​യ താ​പ​നി​ല​യും കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​ല​ത​രം ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​സീ​ർ. പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പീ​ഠ​ഭൂ​മി​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വൈ​ര​വി​ഹാ​രം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടു​ള​ള​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വേ​റി​ട്ടു നി​ർ​ത്തു​ന്നു. 100 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ​ക്ഷി​ക​ളെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാ​മെ​ന്ന് പ​ക്ഷി നി​രീ​ക്ഷ​ക​രും സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

