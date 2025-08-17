Begin typing your search above and press return to search.
    17 Aug 2025 7:54 AM IST
    ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്തം -ആ​ദം മു​ൽ​സി

    ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്തം -ആ​ദം മു​ൽ​സി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ആ​ദം മു​ൽ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: 'ചെ​യ്യു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രി​ക്കു​ക' എ​ന്ന ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് വെ​ളി​ച്ച​മേ​കി​യ ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് 83 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ആ ​വി​ളി​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി രാ​ജ്യ​ത്ത് വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​താ​യി കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ ആ​ദം മു​ൽ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യുക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് പോ​ലെ ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ, സാ​മൂ​ഹി​ക അ​നീ​തി​ക്കെ​തി​രെ, അ​ധി​കാ​ര ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​രാ​യെ​ങ്കി​ലും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ർ​ഥം ല​ഭി​ച്ചോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​നെ​തി​രെ തൊ​ടു​ത്തു വി​ട്ട അ​ണു​ബോം​ബ് ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച്‌ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം പു​റ​ത്ത് വി​ട്ട​ത്. ഇ​ത്‌ ഏ​റെ ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ അ​ടി​മ​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​തും ക​ണ്ട​താ​ണ​ന്നും അ​ദ്ധേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. എ​ൽ.​കെ അ​ജി​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തോ​ട് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ന് അ​ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ ഉ​യ​രേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണ​ന്നും ഭ​ര​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, അ​ല്ലാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന​ല്ല, എ​ന്ന​ത് വൈ​കാ​തെ ബോ​ധ്യ​മാ​കും എ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള, ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന്, റ​ഷീ​ദ് കൊ​ള​ത്ത​റ, അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, നാ​ദി​ർ​ഷാ റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​സ്‌​ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഘു​നാ​ഥ്‌ പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​സ​ർ മാ​വൂ​ർ, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, അ​ൻ​സാ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഉ​നൈ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, മ​ജു സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, അ​ൻ​സ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌, റ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, സി​ദ്ധീ​ഖ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സ​ഫാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    CelebrationIndependence DayRiyadhQuit India
