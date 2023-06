cancel camera_alt പി.കെ. മുരളി By മാധ്യമം ലേഖകൻ റിയാദ്​: ദീർഘകാല​ത്തെ റിയാദിലെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്​ നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങിയ മലയാളി നിര്യാതനായി. റിയാദിലെ കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി മുന്‍ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലം സ്വദേശി പി.കെ. മുരളി (52) ആണ്​ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചത്​. കേളിയുടെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​, ഉമ്മുൽ ഹമാം ഏരിയ മുൻ സെക്രട്ടറി എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നു. പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷമായി നാട്ടില്‍ പ്രിൻറിങ്​ സ്ഥാപനം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ശവസംസ്ക്കാരം തിങ്കളാഴ്​ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്​ മൂന്നിന്​ കോഴിക്കോട്​ മാവൂര്‍ റോഡ്‌ പൊതു ശ്​മശാനത്തില്‍ നടന്നു. അമ്മ: ലക്ഷ്മി, ഭാര്യ: സിന്ധു, മക്കൾ: സ്വാന്തന, സന്ദേശ്. Show Full Article

The Malayali who returned home after ending his exile passed away