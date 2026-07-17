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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 July 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 9:04 AM IST

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ

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    അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ
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    അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​യി​ച്ച ഒ​രു വാ​ർ​ത്ത ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യാ​യ എ​ന്നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം വേ​ദ​ന​യോ​ടെ​യും ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ജോ​ലി ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്ന ഒ​രു പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബം നേ​രി​ട്ട ദു​ര​ന്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​വാ​ർ​ത്ത.

    ജീ​വി​തം ക​രു​പ്പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി സ്വ​ന്തം നാ​ടും വീ​ടും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം വി​ദേ​ശ മ​ണ്ണി​ൽ ചോ​ര​നീ​രാ​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നേ​ർ​ച്ചി​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സം​ഭ​വം ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ജോ​ലി ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​ർ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​വും അ​തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​മാ​ണ്.

    വി​ദേ​ശ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട് ഒ​ടു​വി​ൽ നി​രാ​ശ​യോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കൃ​ത്യ​മാ​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ അ​വ​രെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്താ​ൻ പോ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്കു​ണ്ടാ​ക​ണം.

    ഇ​ത്ത​രം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സം​ഭ​വി​ച്ച ഈ ​വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഇ​നി​യൊ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ത​ന്നെ കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഇ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി, അ​തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ പ്ര​വാ​സി മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നോ​ടും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ​ടും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നാ​ടി​െൻറ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്​​ടം ഇ​നി​യൊ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. ആ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം മ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാം.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - The lives of migrants seeking emergency relief
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