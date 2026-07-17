അടിയന്തര പരിഹാരം തേടുന്ന പ്രവാസി ജീവിതങ്ങൾtext_fields
അടുത്ത കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വായിച്ച ഒരു വാർത്ത ഒരു പ്രവാസിയായ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേയറ്റം വേദനയോടെയും ഞെട്ടലോടെയുമാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞത്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രവാസി കുടുംബം നേരിട്ട ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ആ വാർത്ത.
ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനായി സ്വന്തം നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് വർഷങ്ങളോളം വിദേശ മണ്ണിൽ ചോരനീരാക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രവാസികളുടെ നേർച്ചിത്രമാണ് ഈ സംഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദവും അതിനൊപ്പമുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമാണ്.
വിദേശത്തെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ നിരാശയോടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. കൃത്യമായ പുനരധിവാസം, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ മാനസികമായി താങ്ങിനിർത്താൻ പോന്ന ശക്തമായ പിന്തുണ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം.
ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. ഒരു പ്രവാസി കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ച ഈ വലിയ ദുരന്തം ഇനിയൊരു കുടുംബത്തിനും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവാസികളുടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഭരണകൂടം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രവാസി സമൂഹം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ആശങ്കകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി, അതിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിെൻറ പ്രവാസി മന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനോടും കേരള സർക്കാരിനോടും ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
നാടിെൻറ നട്ടെല്ലായ ഒരു പ്രവാസി കുടുംബത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ഇനിയൊരു കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഭരണകൂടത്തിനും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം മറക്കാതിരിക്കാം.
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