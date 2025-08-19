Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:54 AM IST

    മാ​ന​വി​ക ഐ​ക്യ​മാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ല​ക്ഷ്യം -ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ

    കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് ബ​ത്ത ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഡോ. ​കെ.​ടി ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. 

    റി​യാ​ദ്: എ​ല്ലാ സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഐ​ക്യം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ലോ​ക​മെ​ങ്ങും നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ബ​ത്ത ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക താ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു പോ​ലും ബ​ഹു​സ്വ​ര സം​സ്കാ​രം അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. വി​കൃ​ത​മാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്തെ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    സി​ല​ബ​സ്സി​ൽ പോ​ലും ഇ​ത്ത​രം അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​മാ​ണ് ഭാ​വി​യി​ൽ ചെ​യ്യു​ക. പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക താ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ച​രി​ത്ര​ത്തെ എ​ടു​ത്ത് മാ​റ്റു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ലും, എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​മ്പോ​ഴും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ട​ത് പ​ക്ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ക​ണ്ണു​ന​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ത്ത​രം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കെ.​ടി ജ​ലീ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ന​ഗ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഫീ​ക് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച​പു​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത് വ​ര​വ് ചി​ല​വ് ക​ണ​ക്കും, കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സ​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ ക്രെ​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ശ​ശി​കു​മാ​ർ, മൂ​സ കൊ​മ്പ​ൻ, എ​സ്. ഷൈ​ജു, ശി​വ​ദാ​സ്, മെ​ൽ​വി​ൻ, ഷാ​ജി, സ​ലിം അം​ലാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം

    (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​ലിം മ​ട​വൂ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച്ച​പു​രം, ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ചാ​ണ്ടി, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത്, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, പ്ര​ദീ​പ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ്, ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. രാ​ജേ​ഷ് ചാ​ലി​യാ​ർ, സു​ധീ​ഷ് ത​റോ​ൾ, പ്ര​ണ​വ് ശ​ശി​കു​മാ​ർ, ഷൈ​ജു യ​ശോ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി, ഷ​ഫീ​ക് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, ശ​ശി​കു​മാ​ർ, ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം, മോ​ഹ​ൻ ദാ​സ്, അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച​പു​രം, ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ്റ്റി​യ​റി​ങ്, സു​ധീ​ഷ്, അ​ജി​ത് ഖാ​ൻ, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി, പി.​എ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മി​നി​ട്ട് ക​മ്മ​റ്റി, മൂ​സ കൊ​മ്പ​ൻ, അ​ന​സ്, രാ​ജേ​ഷ് ചാ​ലി​യാ​ർ, മാ​ർ​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​മേ​യ ക​മ്മി​റ്റി, സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ, ധ​നേ​ഷ്, ഫൈ​സ​ൽ അ​ല​യാ​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ, ജ്യോ​തി​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി​യാ​യും സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മ്മേ​ള​നം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​ലിം മ​ട​വൂ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, പി.​എ ഹു​സൈ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ, സു​ധീ​ഷ് ത​രോ​ൾ (ജോ​യി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മ​ൻ​സൂ​ർ (ജോ​യി. ട്ര​ഷ​റ​ർ), രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ലിം അം​ലാ​ദ്, ബി​ജു ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ൽ, രാ​ജേ​ഷ് ചാ​ലി​യാ​ർ, അ​ബ്‌​ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സൗ​ബീ​ഷ്, ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, എ​സ്. ഷാ​ജി, മു​ജീ​ബ് പാ​റ​ക്ക​ൽ, എ.​കെ അ​രു​ൺ, ജ​യ​കു​മാ​ർ (സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    News Summary - The Left Party's goal is mental unity - Dr. K.T. Jalil MLA
