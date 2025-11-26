Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:40 AM IST

    ലീ​ഗ് മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​​ന്റെ പൊ​തു​വേ​ദി -ജം​ഷീ​ർ അ​ലി ഹു​ദ​വി

    കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
    കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ജം​ഷീ​ർ അ​ലി ഹു​ദ​വി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​ശ​യ​ക്കാ​രു​ടെ പൊ​തു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് എ​ന്നും ലീ​ഗി​നെ പ​ഠി​ച്ച് നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ര്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു​വ പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ജം​ഷീ​ർ അ​ലി ഹു​ദ​വി കി​ഴി​ശ്ശേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്ട്രോ​ങ് സി​ക്സ് മൊ​യ്‌​സ്’ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ള്‍ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​​ന്റെ പൊ​തു​നേ​താ​വാ​ണെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​നു​സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പി​റ​കെ പോ​വാ​തെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്ക​ണം. സ്ഥാ​നം കി​ട്ടാ​തെ വ​ന്നാ​ല്‍ പാ​ര്‍ട്ടി വി​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യി ലീ​ഗു​കാ​ര്‍ അ​ല്ല. സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ സൂ​ഫി വ​ര്യ​ന്‍ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ​ത​യും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യും ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ള​ണം.

    ലീ​ഗ്‌ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന സീ​തി സാ​ഹി​ബ് നി​ര​വ​ധി കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. സി.​എ​ച്ചി​​ന്റെ​യും സീ​തി സാ​ഹി​ബി​​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച വേ​ണം. പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത്‌ ബൈ​ത്തു​റ​ഹ്‌​മ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ​ക​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലെ​യു​ള്ള​വ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    ബ​ത്ഹ ഡി-​പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ല്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ബ​ഷീ​ര്‍ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​സ്മാ​ന്‍ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ല്‍, ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, ശ​രീ​ഫ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, മൊ​യ്തീ​ന്‍ കു​ട്ടി പൊ​ന്മ​ള, ബി.​എ​സ്.​കെ. ത​ങ്ങ​ൾ, ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഫൈ​സി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. 25 വ​ര്‍ഷം പ്ര​വാ​സം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ല​ക്കാ​രാ​യ 12 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് പു​റ​മ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​ന്ന​ക്കാ​ട്ടി​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫീ​സാ​ല്‍ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ന്‍ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഷാ​ഫി തു​വ്വൂ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ സി.​കെ. പാ​റ, മൊ​യ്തീ​ന്‍ കു​ട്ടി പൂ​വാ​ട്, ശു​ഐ​ബ് മ​ന്നാ​നി കാ​ര്‍ത്ത​ല, ഹാ​ഷിം കു​റ്റി​പ്പു​റം, ദി​ലൈ​പ് ചാ​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, റ​ഷീ​ദ് അ​ത്തി​പ്പ​റ്റ, ജം​ഷീ​ദ് കൊ​ടു​മു​ടി, ഗ​ഫൂ​ര്‍ കോ​ല്‍ക്ക​ളം, ഫൈ​സ​ല്‍ എ​ട​യൂ​ര്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ല്‍, ഹ​മീ​ദ് കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍, ഫാ​റൂ​ഖ് പൊ​ന്മ​ള, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണി​യേ​രി, യൂ​നു​സ് ചേ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പൊ​ന്മ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:leaguemuslim communityPublic platform
    News Summary - The League is the public platform of the Muslim community - Jamsheer Ali Hudawi
