    date_range 23 March 2026 9:45 AM IST
    date_range 23 March 2026 9:45 AM IST

    മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്ക്

    ഖി​ദ്ദി​യ​യി​ലെ ‘അ​ക്വാ​റി​ബി​യ’ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ‘അ​ക്വാ​റി​ബി​യ’ വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്ക്

    റി​യാ​ദ്: മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തേ​തു​മാ​യ വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്ക് ‘അ​ക്വാ​റി​ബി​യ’ ഖി​ദ്ദി​യ​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ർ​ച്ച് 20 മു​ത​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ എ​ല്ലാ റൈ​ഡു​ക​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ ശേ​ഷി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് പാ​ർ​ക്കി​െൻറ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​ഘ​ട്ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്വ​ർ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് സി​ക്സ് ഫ്ലാ​ഗ്സ് ഖി​ദ്ദി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ക്വാ​റി​ബി​യ​യു​ടെ എ​ക്സ്ക്ലൂ​സീ​വ് പ്രി​വ്യൂ​വി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. മാ​ർ​ച്ച് 20 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സി​ക്സ് ഫ്ലാ​ഗ്സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, മു​ൻ​കൂ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നോ അ​ധി​ക ഫീ​സോ ഇ​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ അ​ക്വാ​റി​ബി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച വാ​ട്ട​ർ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് മു​ൻ​പ് പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഖി​ദ്ദി​യ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് അ​ക്വാ​റി​ബി​യ​യു​ടെ ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ടം. 2025 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത സി​ക്സ് ഫ്ലാ​ഗ്സി​െൻറ പൂ​ര​ക​മാ​യാ​ണ് അ​ക്വാ​റി​ബി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന വാ​ട്ട​ർ റൈ​ഡു​ക​ൾ, അ​തി​വേ​ഗ സ്ലൈ​ഡു​ക​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ വേ​വ് പൂ​ളു​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ 24 ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​നീ​യ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

    പാ​ർ​ക്കി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന തീ​യ​തി​യും ടി​ക്ക​റ്റ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്ടാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ വി​വി​ധ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

